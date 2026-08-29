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Američki predsednik Donald Tramp objavio je video generisan veštačkom inteligencijom na Truth Social-u, na kojem se vide patke naoružane automatskim puškama kako patroliraju obalom jezera, sa neboderima i stadionom u pozadini.

Video prikazuje jato ptica koje izgledaju kao kanadske guske, ali sa Trampovom prepoznatljivom frizurom i ljudskim rukama koje drže automatske puške.

Neposredno pre videa, objavio je SMS poruku sa igrom reči na engleskom: "Jezero Amerika - zaštićeno od strane Patka Paje (Donald Ducks)"

Bizarna objava dolazi ubrzo nakon što je Tramp potpisao izvršnu naredbu kojom se nalaže američkoj saveznoj administraciji da preimenuje jezero Ontario u "Jezero Amerika" ​​u svim zvaničnim dokumentima, mapama i komunikacijama.

Foto: Printskrin X

Prema potpisanoj naredbi, američki ministar unutrašnjih poslova ima 30 dana da sprovede promenu u saradnji sa Odborom za geografska imena. Odluka Bele kuće odnosi se isključivo na savezna tela SAD i ne obavezuje Kanadu ili međunarodne institucije.

Foto: Printskrin

Karni: Zvaće se Ontario - tada, sada i uvek

Na Trampov potez reagovao je kanadski premijer Mark Karni, koji je jasno stavio do znanja da Kanada ne namerava da menja istorijski naziv vodenog područja koje deli sa Sjedinjenim Državama.

"Ime je starije od 400 godina i prethodi Kanadskoj konfederaciji i Deklaraciji o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Karni. Objasnio je da ime potiče od reči "Ontari'io" iz jezika naroda Vendat, što se prevodi kao "prelepo jezero, veliko jezero".

Donald Tramp i Mark Karn Foto: STILLFX/Shutterstock, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE, Alex Brandon/AP

"Znamo da se Amerika menja. Njeni trgovinski odnosi, njena spoljna politika, njeni nacionalni spomenici, njeni hidronimi. Ali Kanađani takođe znaju da stvari treba nazivati njihovim pravim imenom: jezero Ontario - tada, sada i uvek", rekao je kanadski premijer.

Jezero Ontario je jedno od pet Velikih jezera Severne Amerike i čini prirodnu granicu između kanadske provincije Ontario i američke države Njujork.