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Švajcarska Meteo-služba (MeteoSwiss) saopštila je danas da je leto 2026. godine najtoplije i najsuvlje od početka zvaničnog merenja.

Sa količinom padavina koja je ovoga leta iznosila tek nešto više od polovine proseka, period od aprila do jula bio je najtopliji i najsuvlji u Švajcarskoj od 1901. godine od kada se sprovode merenja, prenosi protal Svis Info.

Istraživač MeteoSwiss i Saveznog tehnološkog instituta (ETH) u Cirihu od 2003. godine beleže porast učestalosti toplog i suvog vremena i predviđaju da će takva leta postati češća i intenzivnija.

Prosečna temperatura na nacionalnom nivou bila je za 2,7 stepena Celzijusa viša od proseka za period 1991–2020. godine.

Istovremeno, količina padavina dostigla je svega 54 odsto od uobičajene vrednosti, pri čemu su još niže vrednosti zabeležene u regionu Jure 45 odsto i na Švajcarskoj visoravni 47 odsto.

U periodu od 1. aprila do 24. avgusta, rekordni nedostatak padavina zabeležen je na 139 od ukupno 408 mernih stanica u zemlji.

Zbog toga su vodostaji u nekoliko jezera i u reci Rajni bili znatno ispod proseka, međutim, u oblasti Alpa vodostaji su uglavnom ostali viši, jer je topljenje glečera pomoglo da se nadoknadi nedostatak padavina.

Niski vodostaji doveli su i do neuobičajeno visokih temperatura vode, koje su premašile 24,82 stepena Celzijusa.

U nekoliko vodotokova temperature su nadmašile prethodne maksimume zabeležene tokom izuzetno toplih leta 2003. i 2018. godine.