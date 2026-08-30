Deo drona izbačen je na plažu u rumunskom gradu Konstanca, zbog čega je obalska straža hitno evakuisala turiste i izdala važno upozorenje
Rumunija
DRAMA NA CRNOM MORU, ALARMIRANE SVE SLUŽBE! Talasi izbacili deo drona na popularnu plažu, spasioci hitno evakuisali turiste!
Slušaj vest
Deo drona otkriven je večeras u blizini Moderne plaže u rumunskom gradu Konstanca na obali Crnog mora, preneli su rumunski mediji.
Objekat, koji su talasi izbacili i zaglavili ga između dva lukobrana, primetili su prolaznici koji su alarmirali vlasti.
Prema prvim informacijama, pronađeni deo drona nije imao eksplozivno punjenje i pripadnici Obalske straže su ga preuzeli, a turisti su udaljeni iz tog područja.
Jedan turista je ranije otkrio fragmente drona u oblasti Belona u Eforie Nordu koji su kasnije preuzeli pripadnici granične policije.
Nadležni su izdali direktivu turistima da ne diraju i ne pokušavaju da pomeraju nepoznate predmete pronađene u vodi ili na plaži i da odmah obaveste vlasti.
Kurir.rs/Digi24.ro
Reaguj
Komentariši