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Žestoko nevreme koje je danas pogodilo Kiparimalo je na kraju tragičan bilans na Kavo Greku, kod Kipra.

Poznati biznismen iz Limasola i bivši reli vozač, Dimis Mavropulos, izvučen je mrtav iz plovila koje je uništeno na steni, dok su njegova ćerka i partnerka prevezene sa povredama u Opštu bolnicu u Famagusti.

Nevreme se razbuktalo u morskom području Agijus Anargirus, između Kavo Greka i Konosa. Tri plovila su se našla na udaru talasa i olujnih vetrova, pri čemu su se dva nasukala na stene i potpuno uništena.

U 14:30 Centar za koordinaciju potrage i spasavanja aktivirao je Nacionalni plan potrage i spasavanja "NEARHOS". U operaciji su angažovana vazdušna i pomorska sredstva, dok je helikopter Jedinice za vazdušne operacije policije delovao na tom području kako bi oslobodio i prevezao ljude sa plovila.

Ukupno je spaseno šest osoba. Sedamdesetšestogodišnji Dimis Mavropulos pronađen je u besvesnom stanju na stenama i konstatovana je njegova smrt. Dve žene, njegova ćerka i partnerka, prevezene su sa povredama u Opštu bolnicu u Famagusti, javlja Protothema.

Prema zvaničnim informacijama, ostali putnici su spaseni. Nadležni organi istražuju tačne okolnosti nesreće, a dosadašnji podaci ukazuju na to da su posade bile iznenađene naglim pogoršanjem vremena i jačinom olujnog mora.

Život u znaku brzine i automobila

Dimis Mavropulos rođen je u Limasolu 1949. godine i svoje ime je vezao za auto-trke, biznis i društveni život grada. Relijem je počeo da se bavi još u tinejdžerskim danima, a 1969. godine započeo je profesionalnu karijeru kao vozač Forda i Mitsubishija. Kasnije je nastupao za kiparski tim Chrysler/Talbot i izrastao u jednog od najpoznatijih vozača kiparskog šampionata.

Njegova strast prema automobilima kasnije je krunisana stvaranjem Kiparskog muzeja automobila u Limasolu, gde je sakupio retka i istorijska vozila. Istovremeno, bio je veoma aktivan u društvenom i kulturnom životu grada, pokrećući brojne humanitarne inicijative i akcije podrške ugroženim građanima.

Smrtonosni nalet nevremena

Smrt Dimisa Mavropulosa najtragičnija je posledica nevremena koje je za samo nekoliko sati protutnjalo ostrvom. Snažne oluje, olujni vetrovi, grad i intenzivna grmljavina izazvali su poplave na putevima, padanje drveća i štetu na objektima i električnoj mreži. Do popodneva, Jedinstveni koordinacioni centar vatrogasne službe primio je 357 poziva za intervencije povezane isključivo sa vremenskim nepogodama.

U Limasolu su se ulice pretvorile u bujice, dok su u Pahi vetrovi otkinuli nadstrešnicu stočarske farme i srušili zidove. U Pafosu je zabeležena šteta na staklenicima i solarnim panelima, dok su na obalama Pomosa, Argake i Agije Marine vetrovi odneli suncobrane i ležaljke.

U Larnaki se pojavila pijavica, a jedan četrdesetpetogodišnjak prevezen je u bolnicu sa lakšim opekotinama nakon udara groma u njegovoj blizini. Teški uslovi doveli su čak i do privremenog preusmeravanja letova na aerodrome van Kipra.

Iznenadna letnja oluja, koja je za samo nekoliko minuta promenila sliku na kopnu i moru, ostavila je za sobom ljudski gubitak i zavila Limasol u crno.