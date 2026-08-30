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Predstavnik izraelske kontraobaveštajne službe Šin Bet izjavio je danas za televiziju Kanal 12 da je Jair Netanjahu,sin izraelskog premijera Benjamina, hitno izmešten na sigurnu lokaciju u Izraelu jer mu je život bio ugrožen.

Izjava predstavnika Šin Beta usledila je nakon što je ranije ove nedelje objavljeno da je Jair Netanjahu bio meta iranske zavere za atentat u decembru 2025. godine dok je živeo na Floridi, prenosi Tajms of Izrael.

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Jair Netanjahu Foto: Instagram/yair_netanyahu

"Iran je ciljao jednog od mojih sinova. Iran je pokušao da ubije, da likvidira jednog od mojih sinova", izjavio je Netanjahu u telefonskom intervjuu za izraelski Kanal 14.

Predstavnik Šin Beta je potvrdio da je postojala ozbiljna pretnja po bezbednost Jaira Netanjahua i da je nakon izvršene procene bezbednosnog tima doneta odluka da se on hitno vrati u Izrael, ne precizirajući o kakvoj je pretnji reč.

Kurir.rs/Tajms of Izrael

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