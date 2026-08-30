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Rusijaje treću noć zaredom, 29. na 30. avgust, izvela gotovo neprekidne napade dronovima na ukrajinsku prestonicu. Vlasti su više puta oglašavale vazdušnu opasnost u Kijevu, dok su u gradu prijavljeni požari.

Najnoviji napad usledio je nakon što je Rusija tokom dana na Ukrajinulansirala stotine dronova, od kojih je većina bila usmerena ka Kijevu.

U kijevskom Obolonskom okrugu, ruski dron pao je između stambenih zgrada oko 22 časa po lokalnom vremenu, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Izbio je požar na potezu od drugog do petog sprata 12-spratnice, a ekipe hitnih službi izašle su na teren.

Vitalij Kličko Foto: Alex Babenko/AP

Kličko je takođe saopštio da je pad drugog drona izazvao požar na zelenoj površini u Dnjeprovskom okrugu Kijeva. I tamo su intervenisale službe za vanredne situacije.

Ujutro 30. avgusta Kličko je objavio da se zapalio krov jedne zgrade u Holosijevskom okrugu, nakon što su na objekat pali ostaci oborenog drona.

Prema podacima ukrajinske Državne službe za vanredne situacije, do 6 časova ujutru po lokalnom vremenu vatrogasci su i dalje radili na gašenju požara u gradu. Ipak, svi požari koji su izbili prethodnog dana u međuvremenu su ugašeni.

Najnovija noć ruskih napada usledila je nakon napada dronovima 29. avgusta, u kojem je u Obolonskom okrugu poginula dvogodišnja devojčica, dok je još osam osoba ranjeno. Troje povređenih je hospitalizovano, naveo je Kličko.

1/7 Vidi galeriju Ukrajina rat u Ukrajini Kijev Foto: Dan Bashakov/AP