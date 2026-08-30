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U pucnjavi koja se dogodila u noći između subote i nedelje, više ljudi je ranjeno tokom rejv žurke na hipodromu u Arauu, na severu Švajcarske, u blizini Ciriha, saopštila je kantonalna policija.

1/8 Vidi galeriju Pucnjava na rejv žurci u Švajcarskoj Foto: MICHAEL BUHOLZER/KEYSTONE

- Arau: Pucnjava na događaju u Šahenu. Više žrtava. U toku je velika policijska operacija. Držite se podalje od ovog područja - saopštila je policija na platformi X, ne navodeći za sada dodatne detalje.

Prema navodima lokalnih medija, velika policijska operacija koja je još uvek u toku mogla bi da znači da policija i dalje traga za osumnjičenima.

Švajcarski list Blik objavio je da su pucnji ispaljeni pre 3 sata ujutru, na marginama "Aarauer Ravea", tradicionalne tehno žurke koja je ove godine okupila oko 3.500 ljudi na hipodromu u Arauu, od 15 časova u subotu do 2 sata ujutru u nedelju.

Incident se, prema rečima portparolke policije Vanese Rumpold, "dogodio na hipodromu", prenosi list.

- Za sada možemo da potvrdimo da je više hitaca ispaljeno unutar velike grupe ljudi - dodala je Rumpold.