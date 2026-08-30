PUCNJAVA NA REJV ŽURCI NA HIPODROMU, IMA RANJENIH Horor kod Ciriha, policija blokirala područje, OPSADNO stanje u Arauu, izveden napad pred 3.500 ljudi! (VIDEO)
U pucnjavi koja se dogodila u noći između subote i nedelje, više ljudi je ranjeno tokom rejv žurke na hipodromu u Arauu, na severu Švajcarske, u blizini Ciriha, saopštila je kantonalna policija.
- Arau: Pucnjava na događaju u Šahenu. Više žrtava. U toku je velika policijska operacija. Držite se podalje od ovog područja - saopštila je policija na platformi X, ne navodeći za sada dodatne detalje.
Prema navodima lokalnih medija, velika policijska operacija koja je još uvek u toku mogla bi da znači da policija i dalje traga za osumnjičenima.
Švajcarski list Blik objavio je da su pucnji ispaljeni pre 3 sata ujutru, na marginama "Aarauer Ravea", tradicionalne tehno žurke koja je ove godine okupila oko 3.500 ljudi na hipodromu u Arauu, od 15 časova u subotu do 2 sata ujutru u nedelju.
Incident se, prema rečima portparolke policije Vanese Rumpold, "dogodio na hipodromu", prenosi list.
- Za sada možemo da potvrdimo da je više hitaca ispaljeno unutar velike grupe ljudi - dodala je Rumpold.
Prema navodima lista, jedan svedok je rekao da je čuo "rafale pucnjave".