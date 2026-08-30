Slušaj vest

Ogroman bilbord postavljen uz glavni auto-put u Tel Avivu stavio je Tursku u samo središte predizborne kampanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Na bilbordu su se, uz turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, nalazili i lideri Irana, Hezbolaha i gradonačelnik Njujorka, predstavljeni kao protivnici Izraela, uz slogan: "Oni žele da Netanjahu izgubi. Ne dozvolite im da pobede."

Sirija je postala centar najnovijeg izraelsko-turskog sukoba.

Izraelski avioni napali su vazduhoplovnu bazu Abu al-Dahar na severu Sirije, gađajući ono što su izraelski zvaničnici opisali kao nastajanje turskog vojnog prisustva koje Izrael smatra ozbiljnom pretnjom.

Međutim, budući da su izbori za nešto više od dva meseca, Netanjahuove predizborne poruke pokrenule su raspravu u Izraelu i inostranstvu: da li Netanjahu preduzima preventivne mere protiv stvarne strateške pretnje ili je uveličava kako bi poboljšao svoje izglede na izborima?

Tokom većeg dela svoje višedecenijske političke karijere, Netanjahu je sebe predstavljao kao "bezbednjaka", čoveka sposobnog da se suoči sa svim pretnjama po Izrael. Istovremeno, on je vešt politički operativac sa dugom istorijom pretvaranja kriza u sopstvenu korist.

Tom Barak, izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Siriju i ambasador SAD u Turskoj, uputio je retku javnu kritiku Izraelu zbog napada, nazvavši je "nepotrebnom eskalacijom".

Barak je nagovestio da bi napad mogao da ima političku pozadinu, iznevši teoriju da je Izrael "jednostavno pokušao da isprovocira Tursku". On je napad opisao kao "veoma agresivan potez, ali potez koji bi mogao dobro da prođe pred izbore".

Izrael tvrdi da je napad bio neophodan

Izrael je napad predstavio kao čistu operativnu nužnost. Netanjahu i njegov ministar odbrane Izrael Kac obojica su rekli da su izraelske obaveštajne službe ukazale na to da Turska priprema razmeštanje svojih snaga i opreme u toj vazduhoplovnoj bazi.

Izraelski vojni izvor rekao je CNN-u da su Izraelske odbrambene snage (IDF) prikupile obaveštajne podatke o turskim planovima za raspoređivanje osoblja, dronova i sistema protivvazdušne odbrane na toj lokaciji.

1/4 Vidi galeriju Izrael Kac Foto: Ahmad GHARABLI / AFP / Profimedia, EPA/RONALD WITTEK, Printscren YouTube/TV7 Israel News

Takvo raspoređivanje, rekao je izvor, moglo bi da ograniči slobodu delovanja Izraela u sirijskom vazdušnom prostoru i promeni stratešku ravnotežu u tom području.

Drugi izvor je rekao da su obaveštajni podaci podeljeni sa Trampovom administracijom, kao i sa sirijskim predsednikom Ahmedom al-Šarom.

Izrael i Sirija su tokom protekle godine vodili razgovore o sprečavanju međusobnih incidenata, a Netanjahu je rekao da su postigli ono što je opisao kao "status kvo u bezbednosnim pitanjima".

U nedelju se Roman Gofman, šef izraelske obaveštajne službe Mosad, ponovo sastao sa sirijskim ministrom spoljnih poslova Asadom al-Šabanijem u Jordanu, kako bi se smanjile najnovije tenzije, objavila je sirijska državna novinska agencija (SANA).

Ipak, Turska, SAD i neki Netanjahuovi domaći politički rivali ukazali su na tajming napada.

Turska je odbacila izraelsko objašnjenje kao "neodrživo" i optužila Netanjahua da pred oktobarske izbore "sprovodi ekspanzionističku i destabilizujuću politiku u regionu".

Turska vlada je saopštila da će nastaviti saradnju sa sirijskom vladom "na legitimnoj osnovi radi uspostavljanja mira, stabilnosti i prosperiteta".

Netanjahu nazvao Erdogana "antisemitskim tiraninom"

Netanjahu i Kac odbacuju tvrdnje da je napad politički motivisan i upozoravaju na predstojeće uspostavljanje turskog vojnog prisustva u Siriji.

- Nećemo tolerisati da se tursko vojno prisustvo ukoreni u Siriji i ugrozi Izrael - rekao je Netanjahu prošle nedelje.

U međuvremenu, izraelski premijer je dodatno zaoštrio već veoma oštru retoriku prema Erdoganu. Netanjahuov kabinet je u petak u objavi na platformi X nazvao Erdogana "antisemitskim tiraninom koji ugnjetava sopstveni narod".

Netanjahu i Erdogan godinama vode javni sukob, koji je dramatično intenziviran tokom ratova u Gazi, Libanu i Iranu. Erdogan je Netanjahua nazivao ratnim zločincem i više puta optuživao Izrael za zločine u Gazi, dok je Netanjahu Erdogana optuživao za podršku Hamasu.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Nedavno se Netanjahu usprotivio prodaji američkih borbenih aviona F-35 Ankari, upozoravajući na Erdoganove "agresivne ambicije" u regionu. Amos Harel, viši bezbednosni analitičar izraelskog levičarskog lista Haaretz, smatra da su relevantna i bezbednosna i politička objašnjenja.

- Zaista postoje pokazatelji da je Erdoganov odnos prema Izraelu veoma neprijateljski i da Turska preduzima različite vojne poteze u Siriji, od kojih neki zabrinjavaju IDF - uključujući i poteze na tom konkretnom aerodromu - rekao je Harel.

On je naveo obaveštajne podatke o turskim planovima za raspoređivanje savetnika, dronova i sistema protivvazdušne odbrane.

Harel je dodao da je "potpuno jasno da Netanjahu vodi novu i agresivnu politiku", koju vidi kao lekciju naučenu iz napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine: prvi udariti, na svakom frontu, uz istovremeno uspostavljanje bezbednosnih tampon-zona duž izraelskih granica sa Gazom, Libanom i Sirijom.

Izraelska vojskazauzela je tampon-zonu površine 400 kvadratnih kilometara unutar Sirije nakon pada Asadovog režima 2024. godine i od tada je drži pod kontrolom.

1/5 Vidi galeriju Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan Foto: EPA Necati Savas, AP Achmad Ibrahim, EPA Turkish Presidential Press Off

Opozicija upozorava na političku pozadinu sukoba

Lider opozicije Jair Lapid, koji je sam napad ocenio kao opravdan, kritikovao je trijumfalne izjave izraelskih zvaničnika koje su usledile nakon operacije.

- Na Bliskom istoku je važno udariti kada je to neophodno, ali ako ste već udarili, onda ćutite - rekao je Lapid.

Jair Golan, lider levičarske stranke Demokrata, operaciju je nazvao "provokativnom i opasnom".

Bivši premijer Ehud Barak otišao je korak dalje i napisao na društvenim mrežama da eskalacija "snažno miriše na političku nameru da se uđe u izbore usred niza bezbednosnih tenzija osmišljenih da uznemire javnost".

1/5 Vidi galeriju Ahmed al Šara, predsednik Sirije i bivši vođa džihadista HTS i Al Kaide u Idlibu. Društvo mu prave Donald Tramp i Mohamed bin Salman. Foto: HOGP/SANA, Shutterstock

Pošto Netanjahu i njegov politički blok trenutno zaostaju u anketama, njegovi kritičari strahuju da bi nova bezbednosna kriza mogla iz temelja da promeni političku situaciju i omogući mu da preuzme kontrolu nad glavnim temama predizborne kampanje.

- Poznato je da Netanjahu veruje da je bezbednosna vanredna situacija opcija krajnjeg pribegavanja koja bi mogla da promeni odnose snaga i poboljša njegove šanse da preživi ove izbore - rekao je Harel.