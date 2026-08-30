Deo drona otkriven je u blizini Moderne plaže u rumunskom gradu Konstanca na obali Crnog mora, preneli su rumunski mediji
Planeta
UZBUNA NA POZNATOJ PLAŽI, TURISTI HITNO EVAKUISANI! Drama u komšiluku, vlasti hitno poslale upozorenje!
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Objekat, koji su talasi izbacili i zaglavili ga između dva lukobrana, primetili su prolaznici koji su alarmirali vlasti, prenosi portal Digi24.ro.
Prema prvim informacijama, pronađeni deo drona nije imao eksplozivno punjenje i pripadnici Obalske straže su ga preuzeli, a turisti su udaljeni iz tog područja.
Jedan turista je ranije otkrio fragmente drona u oblasti Belona u Eforie Nordu koji su kasnije preuzeli pripadnici granične policije.
Nadležni su izdali direktivu turistima da ne diraju i ne pokušavaju da pomeraju nepoznate predmete pronađene u vodi ili na plaži i da odmah obaveste vlasti.
(Kurir.rs/Agencije)
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