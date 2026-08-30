(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) NASILJE NA ZAPADNOJ OBALI NE PRESTAJE! Maskirani izraelski doseljenici palicama napali Palestinku i ekipu NBS njuza! (FOTO)
Troje novinara razgovaralo je sa Aidom Ahmed Abdulah i njenom porodicom u palestinskom mestu Džalud, kod Nablusa, kada je došlo do napada. Abdulah je rekla da su ih izraelski doseljenici prethodno proterali iz njihove kuće.
Na snimku incidenta vidi se sivi automobil sa izraelskim registarskim tablicama koji se kreće unazad uzbrdo prema ekipi. Iz vozila su izašla najmanje četvorica maskiranih muškaraca u tamnoj odeći, naoružanih palicama. Udarali su Abdulah i članove ekipe i bacali kamenje na njih.
- Izašli su iz automobila, pretukli nas, a zatim se vratili u kola - rekao je međunarodni dopisnik NBC News Met Bredli, koji je dvaput udaren u ruku, a potom zbrinut u lokalnoj klinici.
Abdulah (51) je nakon napada prevezena na lečenje vozilom Crvenog polumeseca. Njene povrede nisu bile opasne po život, saopštile su izraelska vojska i granična policija. Povređena su i još dva člana ekipe - snimatelj i producent.
Producentkinja Lavahiz Džabari rekla je da su napadači oštetili kameru i jedno vozilo ekipe.
- Doseljenici su imali palice. Videla sam pištolj, ali ga nisu koristili - rekla je.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu osudio je napad, kao i druge incidente u regionu, uključujući slučaj u obližnjoj Kusri, gde su maskirani doseljenici prskali biber-sprejom palestinske radnike i bacali kamenje.
Netanjahu je poručio da "kriminalni akti nasilja" koje čini nekolicina izgrednika nanose štetu i Izraelu i njegovim građanima. Njegov portparol Doron Špilman rekao je da je Netanjahu zatražio da bezbednosne snage uhapse počinioce i privedu ih pravdi.
Izraelske bezbednosne snage saopštile su da su tokom intervencije zatekle desetine izgrednika koji su se zabarikadirali u palestinskoj kući dok su se stanovnici nalazili unutra. Nekoliko vozila osumnjičenih izgrednika je zaplenjeno.
Na Zapadnoj obali poslednjih meseci zabeležen je niz napada izraelskih doseljenika. Prema podacima UN, između 1. januara i 24. jula izraelske snage ili doseljenici ubili su 76 Palestinaca, dok su u istom periodu ubijena tri Izraelca.
Zapadna obala, koju je Izrael zauzeo 1967. godine, dom je za oko tri miliona Palestinaca i 500.000 izraelskih doseljenika. UN i mediji upozoravaju i na sve češće napade na novinare koji izveštavaju sa tog područja.