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Troje novinara razgovaralo je sa Aidom Ahmed Abdulah i njenom porodicom u palestinskom mestu Džalud, kod Nablusa, kada je došlo do napada. Abdulah je rekla da su ih izraelski doseljenici prethodno proterali iz njihove kuće.

1/10 Vidi galeriju Napad izraelskih doseljenika na Palestince i ekipu NBC News Foto: screenshot X

Na snimku incidenta vidi se sivi automobil sa izraelskim registarskim tablicama koji se kreće unazad uzbrdo prema ekipi. Iz vozila su izašla najmanje četvorica maskiranih muškaraca u tamnoj odeći, naoružanih palicama. Udarali su Abdulah i članove ekipe i bacali kamenje na njih.

- Izašli su iz automobila, pretukli nas, a zatim se vratili u kola - rekao je međunarodni dopisnik NBC News Met Bredli, koji je dvaput udaren u ruku, a potom zbrinut u lokalnoj klinici.

Abdulah (51) je nakon napada prevezena na lečenje vozilom Crvenog polumeseca. Njene povrede nisu bile opasne po život, saopštile su izraelska vojska i granična policija. Povređena su i još dva člana ekipe - snimatelj i producent.

Producentkinja Lavahiz Džabari rekla je da su napadači oštetili kameru i jedno vozilo ekipe.

- Doseljenici su imali palice. Videla sam pištolj, ali ga nisu koristili - rekla je.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu osudio je napad, kao i druge incidente u regionu, uključujući slučaj u obližnjoj Kusri, gde su maskirani doseljenici prskali biber-sprejom palestinske radnike i bacali kamenje.

Netanjahu je poručio da "kriminalni akti nasilja" koje čini nekolicina izgrednika nanose štetu i Izraelu i njegovim građanima. Njegov portparol Doron Špilman rekao je da je Netanjahu zatražio da bezbednosne snage uhapse počinioce i privedu ih pravdi.

Izraelske bezbednosne snage saopštile su da su tokom intervencije zatekle desetine izgrednika koji su se zabarikadirali u palestinskoj kući dok su se stanovnici nalazili unutra. Nekoliko vozila osumnjičenih izgrednika je zaplenjeno.

1/17 Vidi galeriju Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Na Zapadnoj obali poslednjih meseci zabeležen je niz napada izraelskih doseljenika. Prema podacima UN, između 1. januara i 24. jula izraelske snage ili doseljenici ubili su 76 Palestinaca, dok su u istom periodu ubijena tri Izraelca.