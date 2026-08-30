Slušaj vest

Jedna osoba je poginula, a pet ih je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u noći između subote i nedeljena rejv žurci u Arauu, na severu Švajcarske, u blizini Ciriha. Policija je saopštila da se za počiniocima još uvek traga.

Tehno žurka na hipodromu sa oko 3.500 ljudi

Prema lokalnim medijima, pucnjava se dogodila pre 3 sata ujutru na marginama "Aarauer Ravea", tradicionalne tehno žurke koja je na hipodromu u Arauu okupila oko 3.500 ljudi od subote popodne do ranih jutarnjih sati u nedelju.

- Prema prvim informacijama, u pucnjavi koja se dogodila tokom noći u oblasti Šahen u Arauu jedna osoba je poginula, a pet je ranjeno, od kojih neki teže. Potraga za počiniocima, čiji identitet trenutno nije poznat, je u toku - saopštila je kantonalna policija Araua.

Pucnjava na rejv žurci na hipodromu u Švajcarskoj Foto: screenshot X, MICHAEL BUHOLZER/KEYSTONE, screenshot X

"Više hitaca ispaljeno unutar velike mase ljudi"

Policija je dodala da "mogući motivi i tačne okolnosti incidenta za sada nisu jasni". Prema švajcarskoj novinskoj agenciji ATS-Keystone, policija je prijavu o pucnjavi dobila nešto posle 2:30 sati ujutru.

Portparolka policije Vanesa Rumpold rekla je za list "Blik" da se incident "dogodio na hipodromu", kao i da je "više hitaca ispaljeno unutar velike mase ljudi".

Naoružana policija je raspoređena duž autoputa, čak 30 km od mesta pucnjave

Svedoci su za "Blik" rekli da su se pucnji čuli oko 2:30 sati ujutru, dok je rejv žurka još trajala. Mnogi su u prvi mah pomislili da je reč o vatrometu, ali su nakon toga potražili zaklon u obližnjoj sportskoj hali. Jedan od svedoka rekao je da je čuo "rafale pucnjave".

Pucnjava na rejv žurci u Švajcarskoj Foto: MICHAEL BUHOLZER/KEYSTONE

Stanovnik Araua objavio je na društvenim mrežama snimak na kojem se vide gotovo prazne ulice, dok se u pozadini čuju brojni zvuci nalik pucnjima.

Prema medijskim izveštajima, u Arau je poslat vojni helikopter "Super Puma", dok su na teren upućene brojne policijske jedinice, spasilačke ekipe i medicinski timovi.

Kantonalna policija Araua saopštila je da je "otvorila istragu" i pozvala građane da se "drže podalje od područja". Policija je takođe pozvala sve koji poseduju fotografije ili video-snimke incidenta da ih pošalju putem njenog Instagram naloga.

- Široko područje oko hipodroma, bazena i sportskog terena je ograđeno. Policija poziva građane da se drže podalje od ovog područja. Iz predostrožnosti, policijsko prisustvo biće pojačano i van Araua - navedeno je u objavi na platformi "Iks".

Naoružana policija je raspoređena duž auto-puta, čak 30 kilometara od mesta pucnjave.

(Kurir.rs/Le Figaro/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaPUCNJAVA NA REJV ŽURCI NA HIPODROMU, IMA RANJENIH Horor kod Ciriha, policija blokirala područje, OPSADNO stanje u Arauu, izveden napad pred 3.500 ljudi! (VIDEO)
Araua Švajcarska pucnjava rejv žurka (4).jpg
PlanetaNAPAD MAČEM U ŠKOLI U ŠVEDSKOJ: Jedna osoba ubijena, dva dečaka povređena
shutterstock-1884652276.jpg
PlanetaKRVOPROLIĆE U ŠVEDSKOJ ŠKOLI! Manijak naoružan MAČEM upao na čas i počeo da napada: Ima povređenih, policija ODMAH reagovala! (FOTO)
švedska policija
PlanetaOVO JE NEMAČKA SREDNJA ŠKOLA IZ PAKLA, SPECIJALCI PATROLIRAJU HODNICIMA! Pucnjave, napadi nožem na profesore, trećina nastavnika na bolovanju, direktor smenjen
Nemačka škola.jpg