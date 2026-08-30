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Jedna osoba je poginula, a pet ih je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u noći između subote i nedeljena rejv žurci u Arauu, na severu Švajcarske, u blizini Ciriha. Policija je saopštila da se za počiniocima još uvek traga.

Tehno žurka na hipodromu sa oko 3.500 ljudi

Prema lokalnim medijima, pucnjava se dogodila pre 3 sata ujutru na marginama "Aarauer Ravea", tradicionalne tehno žurke koja je na hipodromu u Arauu okupila oko 3.500 ljudi od subote popodne do ranih jutarnjih sati u nedelju.

- Prema prvim informacijama, u pucnjavi koja se dogodila tokom noći u oblasti Šahen u Arauu jedna osoba je poginula, a pet je ranjeno, od kojih neki teže. Potraga za počiniocima, čiji identitet trenutno nije poznat, je u toku - saopštila je kantonalna policija Araua.

1/4 Vidi galeriju Pucnjava na rejv žurci na hipodromu u Švajcarskoj Foto: screenshot X, MICHAEL BUHOLZER/KEYSTONE, screenshot X

"Više hitaca ispaljeno unutar velike mase ljudi"

Policija je dodala da "mogući motivi i tačne okolnosti incidenta za sada nisu jasni". Prema švajcarskoj novinskoj agenciji ATS-Keystone, policija je prijavu o pucnjavi dobila nešto posle 2:30 sati ujutru.

Portparolka policije Vanesa Rumpold rekla je za list "Blik" da se incident "dogodio na hipodromu", kao i da je "više hitaca ispaljeno unutar velike mase ljudi".

Naoružana policija je raspoređena duž autoputa, čak 30 km od mesta pucnjave

Svedoci su za "Blik" rekli da su se pucnji čuli oko 2:30 sati ujutru, dok je rejv žurka još trajala. Mnogi su u prvi mah pomislili da je reč o vatrometu, ali su nakon toga potražili zaklon u obližnjoj sportskoj hali. Jedan od svedoka rekao je da je čuo "rafale pucnjave".

1/8 Vidi galeriju Pucnjava na rejv žurci u Švajcarskoj Foto: MICHAEL BUHOLZER/KEYSTONE

Stanovnik Araua objavio je na društvenim mrežama snimak na kojem se vide gotovo prazne ulice, dok se u pozadini čuju brojni zvuci nalik pucnjima.

Prema medijskim izveštajima, u Arau je poslat vojni helikopter "Super Puma", dok su na teren upućene brojne policijske jedinice, spasilačke ekipe i medicinski timovi.

Kantonalna policija Araua saopštila je da je "otvorila istragu" i pozvala građane da se "drže podalje od područja". Policija je takođe pozvala sve koji poseduju fotografije ili video-snimke incidenta da ih pošalju putem njenog Instagram naloga.

- Široko područje oko hipodroma, bazena i sportskog terena je ograđeno. Policija poziva građane da se drže podalje od ovog područja. Iz predostrožnosti, policijsko prisustvo biće pojačano i van Araua - navedeno je u objavi na platformi "Iks".