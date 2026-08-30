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Više od 100.000 Rusa napustilo je zemlju preko graničnog prelaza Verhnji Lars prema Gruzijitokom samo jedne nedelje.

Sličan talas viđen je u septembru 2022. godine, kada je Vladimir Putin proglasio "delimičnu mobilizaciju", nakon čega je oko 300.000 ljudi pozvano u vojsku. Gruzija je tada bila jedno od glavnih odredišta za Ruse koji su želeli da izbegnu mobilizaciju.

Ovoga puta, međutim, nema zvanične odluke o mobilizaciji. Ipak, prema navodima organizacija koje pomažu Rusima da izbegnu regrutaciju, vlasti poslednjih meseci sistematski prikupljaju podatke o rezervistima, uključujući informacije o njihovim adresama i članovima porodice.

Pojedini građani navodno dobijaju pozive u vojnim odsecima i unapred se raspoređuju u konkretne jedinice. Aleksej Taba­lov, osnivač organizacije "Škola regrutacije", opisuje to kao "tihu" mobilizaciju, u kojoj se ljudi pripremaju za odlazak na front bez zvaničnog proglašenja opšteg poziva.

Dodatne sumnje izaziva i ponašanje ruske Nacionalne garde. Prema ruskim izvorima, ona se priprema za moguće vanredno stanje i period mobilizacije, uključujući zaštitu objekata od opasnosti koje bi mogle nastati u uslovima rata.

Glavni razlog za nove pripreme mogao bi da bude sve veći problem sa regrutovanjem dobrovoljaca. Rusiji je za rat u Ukrajinipotrebno sve više vojnika, dok se broj ljudi spremnih da potpišu ugovore smanjuje. Programi regrutacije takođe ne ostvaruju planirane rezultate.

Posebnu pažnju privlači i činjenica da se u Rusiji u septembru održavaju parlamentarni izbori. Prema procenama ukrajinskih obaveštajnih službi, Moskva bi mogla da sačeka da izbori prođu pre nego što donese odluku o novom masovnom pozivu.

Pominje se mogućnost regrutovanja oko 300.000 ljudi.

Ruske vlasti negiraju da planiraju novu mobilizaciju, ali sve veći broj pokazatelja izaziva sumnje. Analitičari upozoravaju da bi novi talas mobilizacije predstavljao veliki politički rizik za Kremlj, kao i dodatni udar na rusku privredu i tržište rada.

Mobilizacija iz 2022. godine izazvala je masovni odlazak Rusa iz zemlje i ozbiljno nezadovoljstvo dela stanovništva. Nova mobilizacija mogla bi da proizvede još veći društveni pritisak.

Ukoliko bi Moskva posle izbora zaista pozvala stotine hiljada ljudi, to bi predstavljalo jasan znak da ruska vojska više ne uspeva da potrebe fronta zadovolji dobrovoljnim regrutovanjem.