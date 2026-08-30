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Islanđani su glasali da ostanu van Evropske unije, objavio je u nedelju javni servis RUV, odbacujući nastojanje vlade da obnovi pregovore o članstvu i podržavajući one koji su smatrali da su islandske ribolovne zone previše važne da bi bile dovedene u pitanje.

Glas "ne" predstavljaće razočaranje za Brisel, budući da su pojedini zvaničnici Islandsmatrali relativno jednostavnim kandidatom za članstvo, koji bi mogao da doprinese smanjenju skepticizma prema proširenju EU i strateški ojača blok u trenutku kada bezbednost Arktikadobija sve veći značaj.

Proslava posle referenduma Foto: Marco Di Marco/AP

Vlada je svoj plan za članstvo predstavila kao priliku po principu "sada ili nikad", a premijerka Kristrun Frostadotir poručila je biračima u avgustu da bi glas "ne" stavio tačku na sva nagađanja o ulasku Islanda u EU.

Zagovornici opcije "da" tvrdili su da bi članstvo moglo da doprinese smanjenju visokih kamatnih stopa i pruži veću bezbednost u svetu uzdrmanom ratom u Ukrajini, kao i retorikom američkog predsednika Donalda Trampao pripajanju Grenlanda SAD.

Protivnici članstva upozoravali su da bi ulazak u EU ugrozio suverenitet Islanda i kontrolu nad njegovim ribolovnim vodama.

1/20 Vidi galeriju Referendum na Islandu Foto: Marco Di Marco/AP

- Ovo je veliki dan. Godinama smo čekali da dobijemo priliku da glasamo - rekla je Frostadotir novinarima nakon što je u subotu glasala u prestonici Rejkjaviku. Dodala je da će njena vlada nastaviti da radi bez obzira na ishod referenduma.

Prema prvim rezultatima, nakon prebrojanih 153.197 glasova od oko 270.000 birača sa pravom glasa, 50,1 odsto građana odbilo je predlog vlade, dok je 49,9 odsto glasalo za njegov nastavak, objavio je javni servis RUV.

Razlika je u tom trenutku iznosila svega 435 glasova, prenosi BBC.

referendum na Islandu Foto: Marco Di Marco/AP

Island je prvi put podneo zahtev za članstvo u EU 2009. godine, kada je finansijska kriza teško pogodila malu i ranjivu ekonomiju zemlje. Pregovore je 2013. godine prekinula evroskeptična vlada.

Geopolitička previranja, uključujući rat na Bliskom istoku i američke carine na uvoz, dale su dodatnu hitnost pitanju o kojem Islanđani povremeno raspravljaju već decenijama.

Island Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Rasprava o članstvu u EU posebno se vodi oko ribarstva, jednog od ključnih stubova islandske ekonomije. Protivnici ulaska strahuju da bi zajednička politika EU u oblasti ribarstva ograničila pravo Islanda da samostalno upravlja svojim bogatim ribolovnim područjima.