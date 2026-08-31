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Španska vlada sprema paket pomoći vredan 165 miliona evra za Seutu, eksklavu na severu Afrike koja se poslednjih meseci suočava sa ozbiljnim pritiscima na ekonomiju i javne službe. Kako piše El País, Savet ministara trebalo bi da odobri plan za vanredne situacije, a novac će biti usmeren na revitalizaciju lokalne privrede i jačanje ključnih javnih usluga u gradu sa oko 80.000 stanovnika.

Prema navodima španskih medija, ovaj paket predstavlja posebnu meru i ne treba ga mešati sa srednjoročnim planom oporavka vrednim 180 miliona evra, koji je ranije najavljen za Seutu. Taj dodatni plan trenutno se usaglašava sa poslodavcima, sindikatima i predstavnicima različitih sektora, dok bi novac iz vanrednog paketa trebalo da bude iskorišćen za najhitnije potrebe. Samo za ekonomiju grada tokom naredna četiri meseca predviđeno je 80 miliona evra.

1/8 Vidi galeriju Seuta - Migranti se probijaju u španski gradiš na severu Afrike Foto: Marcos Moreno / Zuma Press / Profimedia

Od tog iznosa, prema informacijama koje prenose španski mediji, 35 miliona evra trebalo bi da bude izdvojeno za direktnu pomoć malim i srednjim preduzećima i samozaposlenima, dok je još 15 miliona namenjeno oživljavanju trgovine i turizma. Ovi sektori pretrpeli su pad tokom avgusta, nakon što su do kraja jula beležili rast. Za grad veličine Seute, izdvojena suma predstavlja izuzetno veliki finansijski paket — kada bi se isti odnos primenio na Valensiju, iznos bi bio oko 1,65 milijardi evra, dok bi za Madrid odgovarao sumi od oko 7,2 milijarde.

Pomoć stiže u trenutku kada je Seuta ponovo u centru pažnje zbog migracionog pritiska na granici sa Marokom. Španski mediji izveštavali su o velikom prilivu migranata tokom 30. i 31. jula, pri čemu je najveći deo ljudi kasnije vraćen, dok je deo migranata ostao u gradu. Vlada sada pokušava da kroz višemilionske investicije stabilizuje lokalnu ekonomiju i javne službe, dok bi širi plan od ukupno 180 miliona evra trebalo da postavi temelje za dugoročniji oporavak Seute.