HITNA REAKCIJA MADRIDA ZBOG KRIZE U SEUTI! Španija sprema veliki potez vredan 165 miliona evra, sve je povezano sa poslednjim zbivanjima u eksklavi (FOTO)
Španska vlada sprema paket pomoći vredan 165 miliona evra za Seutu, eksklavu na severu Afrike koja se poslednjih meseci suočava sa ozbiljnim pritiscima na ekonomiju i javne službe. Kako piše El País, Savet ministara trebalo bi da odobri plan za vanredne situacije, a novac će biti usmeren na revitalizaciju lokalne privrede i jačanje ključnih javnih usluga u gradu sa oko 80.000 stanovnika.
Prema navodima španskih medija, ovaj paket predstavlja posebnu meru i ne treba ga mešati sa srednjoročnim planom oporavka vrednim 180 miliona evra, koji je ranije najavljen za Seutu. Taj dodatni plan trenutno se usaglašava sa poslodavcima, sindikatima i predstavnicima različitih sektora, dok bi novac iz vanrednog paketa trebalo da bude iskorišćen za najhitnije potrebe. Samo za ekonomiju grada tokom naredna četiri meseca predviđeno je 80 miliona evra.
Od tog iznosa, prema informacijama koje prenose španski mediji, 35 miliona evra trebalo bi da bude izdvojeno za direktnu pomoć malim i srednjim preduzećima i samozaposlenima, dok je još 15 miliona namenjeno oživljavanju trgovine i turizma. Ovi sektori pretrpeli su pad tokom avgusta, nakon što su do kraja jula beležili rast. Za grad veličine Seute, izdvojena suma predstavlja izuzetno veliki finansijski paket — kada bi se isti odnos primenio na Valensiju, iznos bi bio oko 1,65 milijardi evra, dok bi za Madrid odgovarao sumi od oko 7,2 milijarde.
Pomoć stiže u trenutku kada je Seuta ponovo u centru pažnje zbog migracionog pritiska na granici sa Marokom. Španski mediji izveštavali su o velikom prilivu migranata tokom 30. i 31. jula, pri čemu je najveći deo ljudi kasnije vraćen, dok je deo migranata ostao u gradu. Vlada sada pokušava da kroz višemilionske investicije stabilizuje lokalnu ekonomiju i javne službe, dok bi širi plan od ukupno 180 miliona evra trebalo da postavi temelje za dugoročniji oporavak Seute.
Kurir.rs