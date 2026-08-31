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Pravi šok dočekao je policiju na aerodromu u Kitu kada su u koferu ruske državljanke pronađene 32 morske iguane sa Galapagosa. Kako prenose ekvadorski mediji, životinje su bile skrivene u osam plastičnih kontejnera, a žena je navodno putovala ka Islandu. Uhapšena je zbog sumnje da je pokušala da ilegalno iznese zaštićene životinje iz Ekvadora.

Morske iguane bile su u veoma lošem stanju – veterinari su utvrdili da su slabe i dehidrirane, nakon čega su ih nadležni prebacili u centar za zaštitu životinja. Tamo će ostati pod stručnim nadzorom dok se ne oporave. Ekvadorske vlasti sada pokušavaju da utvrde sve okolnosti njihovog transporta, uključujući i način na koji su životinje dospele do aerodroma.

Posebnu pažnju istražitelja privukla je činjenica da, prema preliminarnim podacima, Ruskinja nema evidentiran ulazak na Galapagos. Zbog toga se proverava kako je došla do iguana i ko joj je eventualno pomogao da ih preveze sa ostrva. Lokalni mediji navode i da je u prvom saopštenju pomenut broj od 28 životinja, da bi potom nadležni potvrdili da su pronađene ukupno 32 morske iguane.

Protiv uhapšene žene vodi se postupak zbog sumnje na trgovinu divljim životinjama. Morske iguane žive samo na Galapagosu i zaštićene su prema zakonima Ekvadora, a njihov ilegalni transport predstavlja ozbiljan udar na očuvanje jedinstvenog ekosistema ovog arhipelaga. Nadležni sada pokušavaju da utvrde da li ovaj slučaj ima veze sa širim lancem krijumčarenja, posebno imajući u vidu da su slični pokušaji zabeleženi i ranije ove godine.