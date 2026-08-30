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Prema prvim informacijama, ubijena je 22-godišnja devojka, dok je petoro mladih ranjeno, od kojih su neki teže.

Napadač ili više njih su u bekstvu, a policija sprovodi opsežnu potragu u kojoj učestvuje i helikopter. Motivi napada i tačne okolnosti za sada nisu poznati, a građani su pozvani da izbegavaju to područje. Ulice patroliraju specijalci naoružani puškama.

Vojni helikopter "Super Puma" i dalje nadleće i pretražuje područje oko Araua, prenosi "Blik". Velika policijska operacija i potraga za počiniocima i dalje traju na terenu.

O počiniocima se za sada zna veoma malo, a policija još ne može da potvrdi da li je reč o jednom ili više napadača, prenosi "Blik". Portparol policije Paskal Vencel ponovio je da je velika potraga u punom jeku i da motivi napada i dalje nisu poznati.

Jedan od očevidaca sa hipodroma ispričao je da je tokom noći video "senku sa jurišnom puškom". U napadu je ubijena 22-godišnja devojka, dok je pet osoba starosti između 24 i 27 godina hospitalizovano sa povredama koje se kreću od lakših do teških.

1/4 Vidi galeriju Pucnjava na rejv žurci na hipodromu u Švajcarskoj Foto: screenshot X, MICHAEL BUHOLZER/KEYSTONE, screenshot X

Istražitelji intenzivno rade na utvrđivanju vrste oružja koje je korišćeno u napadu, a za sada nije poznato da li su napadači i dalje naoružani. Vencel nije želeo da komentariše ni da li su teško povređene osobe životno ugrožene.

Švajcarski di-džej "DJ Tekibo", koji je nastupao na "Aarauer Raveu" u noći između subote i nedelje i svedočio pucnjavi, oglasio se emotivnom porukom na Instagramu.

- Ono što se dogodilo na Aarauer Raveu je apsolutno srceparajuće i nešto što se nikada ne bi smelo dogoditi na našoj sceni! Tehno i rejv žurke trebalo bi da budu mesta slobode i sigurnosti, a nikada mesta na kojima se događa ovako nešto - poručio je DJ.

Naveo je da još pokušava da obradi ono što se dogodilo jer je u napadu "izgubio važnu prijateljicu".

- Nemam prave reči za ovo. Povlačim se na neko vreme od svega kako bih obradio ovu situaciju! RIP M - zaključio je muzičar. Za sada nije zvanično poznato na koga se tačno odnosi njegova oproštajna poruka.

1/8 Vidi galeriju Pucnjava na rejv žurci u Švajcarskoj Foto: MICHAEL BUHOLZER/KEYSTONE

Jedna devojka je ispričala za "Blik" da je njena prijateljica iz neposredne blizine videla napad, nakon čega su se sakrile ispod DJ pulta. Drugi očevidac rekao je da je u prvi mah pomislio da neko ispaljuje vatromet.

Arau je miran grad sa oko 22.000 stanovnika i administrativni centar kantona Argau, na severu Švajcarske, oko 40 kilometara zapadno od Ciriha.

Masovne pucnjave i oružani napadi na javnim okupljanjima izuzetno su retki u Švajcarskoj, uprkos tome što zemlja ima jednu od najviših stopa posedovanja vatrenog oružja u Evropi i svetu, između ostalog zbog sistema obaveznog vojnog roka i tradicije streljaštva.

Ipak, strogi zakoni o nabavci i skladištenju municije čine oružano nasilje na ulicama veoma retkim.

Najgori oružani napad u novijoj švajcarskoj istoriji dogodio se u septembru 2001. godine u Cugu, kada je naoružani napadač upao u kantonalni parlament i ubio 14 političara i zvaničnika, pre nego što je izvršio samoubistvo.

Švajcarski list "Blick" objavio je da su pucnji ispaljeni pre 3 sata ujutru na "Aarauer Raveu", godišnjoj tehno žurci koja je na hipodromu u Arauu okupila oko 3.500 ljudi, od 15 časova u subotu do 2 sata ujutru u nedelju.