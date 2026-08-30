NAPADAČ I DALJE U BEKSTVU! Ubijena devojka (22), opsadno stanje u gradu! Dve REJVERKE se spasile na neverovatan način! "Video sam senku sa jurišnom puškom"
Prema prvim informacijama, ubijena je 22-godišnja devojka, dok je petoro mladih ranjeno, od kojih su neki teže.
Napadač ili više njih su u bekstvu, a policija sprovodi opsežnu potragu u kojoj učestvuje i helikopter. Motivi napada i tačne okolnosti za sada nisu poznati, a građani su pozvani da izbegavaju to područje. Ulice patroliraju specijalci naoružani puškama.
Vojni helikopter "Super Puma" i dalje nadleće i pretražuje područje oko Araua, prenosi "Blik". Velika policijska operacija i potraga za počiniocima i dalje traju na terenu.
O počiniocima se za sada zna veoma malo, a policija još ne može da potvrdi da li je reč o jednom ili više napadača, prenosi "Blik". Portparol policije Paskal Vencel ponovio je da je velika potraga u punom jeku i da motivi napada i dalje nisu poznati.
Jedan od očevidaca sa hipodroma ispričao je da je tokom noći video "senku sa jurišnom puškom". U napadu je ubijena 22-godišnja devojka, dok je pet osoba starosti između 24 i 27 godina hospitalizovano sa povredama koje se kreću od lakših do teških.
Istražitelji intenzivno rade na utvrđivanju vrste oružja koje je korišćeno u napadu, a za sada nije poznato da li su napadači i dalje naoružani. Vencel nije želeo da komentariše ni da li su teško povređene osobe životno ugrožene.
Švajcarski di-džej "DJ Tekibo", koji je nastupao na "Aarauer Raveu" u noći između subote i nedelje i svedočio pucnjavi, oglasio se emotivnom porukom na Instagramu.
- Ono što se dogodilo na Aarauer Raveu je apsolutno srceparajuće i nešto što se nikada ne bi smelo dogoditi na našoj sceni! Tehno i rejv žurke trebalo bi da budu mesta slobode i sigurnosti, a nikada mesta na kojima se događa ovako nešto - poručio je DJ.
Naveo je da još pokušava da obradi ono što se dogodilo jer je u napadu "izgubio važnu prijateljicu".
- Nemam prave reči za ovo. Povlačim se na neko vreme od svega kako bih obradio ovu situaciju! RIP M - zaključio je muzičar. Za sada nije zvanično poznato na koga se tačno odnosi njegova oproštajna poruka.
Jedna devojka je ispričala za "Blik" da je njena prijateljica iz neposredne blizine videla napad, nakon čega su se sakrile ispod DJ pulta. Drugi očevidac rekao je da je u prvi mah pomislio da neko ispaljuje vatromet.
Arau je miran grad sa oko 22.000 stanovnika i administrativni centar kantona Argau, na severu Švajcarske, oko 40 kilometara zapadno od Ciriha.
Masovne pucnjave i oružani napadi na javnim okupljanjima izuzetno su retki u Švajcarskoj, uprkos tome što zemlja ima jednu od najviših stopa posedovanja vatrenog oružja u Evropi i svetu, između ostalog zbog sistema obaveznog vojnog roka i tradicije streljaštva.
Ipak, strogi zakoni o nabavci i skladištenju municije čine oružano nasilje na ulicama veoma retkim.
Najgori oružani napad u novijoj švajcarskoj istoriji dogodio se u septembru 2001. godine u Cugu, kada je naoružani napadač upao u kantonalni parlament i ubio 14 političara i zvaničnika, pre nego što je izvršio samoubistvo.
Švajcarski list "Blick" objavio je da su pucnji ispaljeni pre 3 sata ujutru na "Aarauer Raveu", godišnjoj tehno žurci koja je na hipodromu u Arauu okupila oko 3.500 ljudi, od 15 časova u subotu do 2 sata ujutru u nedelju.
Incident se, prema rečima portparolke policije Vanese Rumpold, "dogodio na hipodromu". Policija za sada može da potvrdi da je "više hitaca ispaljeno unutar velike grupe ljudi", dodala je ona.
(Kurir.rs/V.M.)