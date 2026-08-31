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Vojna komanda Nigera zahvalila se Afričkom korpusu ruskog Ministarstva odbrane na pomoći u suzbijanju pokušaja pobune u Nijameju, rekao je ruski ambasador u Nigeru Viktor Voropajev za TASS.

- Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Nigera, načelnik štaba Kopnenih snaga i komandant vazduhoplovne baze 101, koja se nalazi na aerodromu, posetili su bazu Afričkog korpusa ruskog Ministarstva odbrane i izrazili zahvalnost njenim vojnicima na pomoći u suzbijanju pobune - rekao je diplomata.

Voropajev je takođe napomenuo da je Alžir bio prva zemlja koja je osudila događaje u Nijameju. Alžirsko ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je solidarnost sa rukovodstvom Nigera i podržalo njegove napore da se prevaziđe kriza i brzo uspostavi stabilnost u "bratskoj zemlji".

Ranije je Voropajev rekao za TASS da je komanda Baze 101 zatražila pomoć od ruskog vojnog osoblja. Rekao je da su mladi oficiri učestvovali u pobuni i sugerisao da je pokušaj ustanka možda koordinisan spoljnim silama.

Preko noći između 28. i 29. avgusta, grupa nigerijskih vojnika pokušala je da zatvori svoje kolege u kasarnu u Bazi 101 i otvorila je vatru na nekoliko strateški važnih objekata u Nijameju. Prema rečima nigerskog ministra odbrane Salifua Modija, snage bezbednosti su obuzdale pobunu i povratile kontrolu nad objektima.