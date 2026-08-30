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Putnički trajekt, na kojem je bilo 270 ljudi, prevrnuo se danas kod obala Kipra. Na licu mesta su brojne spasilačke ekipe koje pokušavaju da stignu i izvuku unesrećene. Trajekt se prevrnuo u poslepodnevnim satima, ubrzo nakon što je isplovio iz Kirenije za tursku luku Tašudžu.

1/9 Vidi galeriju Prevrnuo se trajekt sa 270 ljudi kod obale Kipra Foto: Printskrin X, Prinskrin X

Brod se prevrnuo oko dva kilometra severno od obale Kirenije, a čamci tursko-kiparske obalske straže odmah su poslati na lice mesta. Na licu mesta je i spasilački helikopter, koji je poslat kao podrška, a razni drugi čamci su isplovili iz Kirenije kako bi pomogli u akcijama spasavanja.

Gradonačelnik tursko-kiparske Kirenije Murat Senkul potvrdio je da se na brodu nalazilo ukupno 270 ljudi, uključujući putnike i posadu, i rekao da je situacija "ozbiljna".

Plovilo je u vlasništvu kompanije Filo Denizcilik i plovilo je prema Turskoj. Prema lokalnim medijima, katamaran se nalazio oko dva kilometra od obale kada je posada primetila da voda prodire u brod. Kapetan je pokušao da okrene plovilo i vrati se ka obali, ali je ono izgubilo stabilnost i prevrnulo se.

Nakon uzbune, na mesto događaja upućena su tri čamca obalske straže. U akciju su se uključila i obližnja civilna plovila. Očevici navode da se prevrnuti brod sada nalazi potpuno na boku, dok se ljudi nalaze u vodi i na trupu katamarana i čekaju pomoć.

Na obali je unapred uspostavljen centar za prihvat povređenih, a na mesto događaja upućeni su i ambulantna vozila i policijske jedinice. Povređeni su prijavljeni, ali tačan broj povređenih i njihovo stanje još nisu zvanično saopšteni. Za sada nema informacija o poginulima.

Situaciju dodatno otežava činjenica da je Kipar dan ranije pogodilo snažno nevreme.

Na ostrvu su zabeležene obilne padavine i olujni vetrovi, koji su izazvali nestanke struje, oštetili drveće i infrastrukturu i doveli do preusmeravanja letova. Na jugu ostrva nevreme je takođe dovelo do potonuća dve jahte i smrti jedne osobe.

Tačan uzrok nesreće putničkog broda još nije utvrđen. Vlasti Severnog Kipra zvanično su potvrdile incident. Ministar javnih radova i saobraćaja Erhan Arikli izjavio je da je trajekt počeo da prima vodu u području Kirenije i da je akcija spasavanja u toku.