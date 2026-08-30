HOROR KOD OBALE KIPRA, IMA POVREĐENIH! Prevrnuo se trajekt sa 270 ljudi! Stižu dramatični SNIMCI, počela je HITNA akcija spasavanja! "Situacija je ozbiljna"
Putnički trajekt, na kojem je bilo 270 ljudi, prevrnuo se danas kod obala Kipra. Na licu mesta su brojne spasilačke ekipe koje pokušavaju da stignu i izvuku unesrećene. Trajekt se prevrnuo u poslepodnevnim satima, ubrzo nakon što je isplovio iz Kirenije za tursku luku Tašudžu.
Brod se prevrnuo oko dva kilometra severno od obale Kirenije, a čamci tursko-kiparske obalske straže odmah su poslati na lice mesta. Na licu mesta je i spasilački helikopter, koji je poslat kao podrška, a razni drugi čamci su isplovili iz Kirenije kako bi pomogli u akcijama spasavanja.
Gradonačelnik tursko-kiparske Kirenije Murat Senkul potvrdio je da se na brodu nalazilo ukupno 270 ljudi, uključujući putnike i posadu, i rekao da je situacija "ozbiljna".
Plovilo je u vlasništvu kompanije Filo Denizcilik i plovilo je prema Turskoj. Prema lokalnim medijima, katamaran se nalazio oko dva kilometra od obale kada je posada primetila da voda prodire u brod. Kapetan je pokušao da okrene plovilo i vrati se ka obali, ali je ono izgubilo stabilnost i prevrnulo se.
Nakon uzbune, na mesto događaja upućena su tri čamca obalske straže. U akciju su se uključila i obližnja civilna plovila. Očevici navode da se prevrnuti brod sada nalazi potpuno na boku, dok se ljudi nalaze u vodi i na trupu katamarana i čekaju pomoć.
Na obali je unapred uspostavljen centar za prihvat povređenih, a na mesto događaja upućeni su i ambulantna vozila i policijske jedinice. Povređeni su prijavljeni, ali tačan broj povređenih i njihovo stanje još nisu zvanično saopšteni. Za sada nema informacija o poginulima.
Situaciju dodatno otežava činjenica da je Kipar dan ranije pogodilo snažno nevreme.
Na ostrvu su zabeležene obilne padavine i olujni vetrovi, koji su izazvali nestanke struje, oštetili drveće i infrastrukturu i doveli do preusmeravanja letova. Na jugu ostrva nevreme je takođe dovelo do potonuća dve jahte i smrti jedne osobe.
Tačan uzrok nesreće putničkog broda još nije utvrđen. Vlasti Severnog Kipra zvanično su potvrdile incident. Ministar javnih radova i saobraćaja Erhan Arikli izjavio je da je trajekt počeo da prima vodu u području Kirenije i da je akcija spasavanja u toku.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)