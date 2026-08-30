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Velika spasilačka operacija je u toku nakon što se trajekt sa više od 270 putnikadanas prevrnuo ubrzo nakon isplovljavanja sa obale severnog Kipra.

Trajekt katamaranskog tipa krenuo je iz luke Kirenija, poznate i kao Girne, oko 12:30 časova, a bio je na putu ka turskoj luci Tašuđu u provinciji Mersin.

1/9 Vidi galeriju Prevrnuo se trajekt sa 270 ljudi kod obale Kipra Foto: Printskrin X, Prinskrin X

Brodovi obalske straže tzv. Turske Republike Severni Kipar i spasilački helikopteri hitno su upućeni na mesto nesreće u pokušaju da iz mora izvuku putnike. Za sada nema izveštaja o žrtvama.

Na snimcima se vidi kako spasilačke ekipe izvlače ljude iz mora i pomažu im da se ukrcaju u narandžaste čamce za spasavanje.

Pojedini putnici u prslucima za spasavanje mogu se videti kako sede na spoljašnjem delu trupa prevrnutog plovila, kojim upravlja privatna kompanija. Trajekt je počeo da prima vodu nekoliko kilometara od obale, objavio je turski državni kanal TRT.

Ministar saobraćaja tzv. Severnog Kipra Erhan Arikli rekao je za TRT da se brod prevrnuo i da su spasilačke ekipe već stigle na mesto događaja.

Potpredsednik Turske Dževdet Jilmaz oglasio se na platformi "Iks", navodeći da je "duboko ožalošćen" zbog vesti.

- Putnički brod katamaranskog tipa potonuo je nakon što je počeo da prima vodu kod obale Girnea - napisao je Jilmaz.

Dodao je da su jedinice obalske straže nepriznatog entiteta Turske Republike Severni Kipar i Republike Turske, zajedno sa drugim nadležnim institucijama, pokrenule operacije potrage i spasavanja koje se "nastavljaju bez prekida".

- U ovom trenutku naš glavni prioritet je spasavanje putnika i članova posade. Pažljivo pratimo ovaj nesrećni događaj i pružamo svu moguću podršku naporima potrage i spasavanja - naveo je turski potpredsednik.