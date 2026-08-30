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Dve osobe su ubijene, a još devet je ranjeno nakon što je napadač otvorio vatru u Trentonu, u američkoj saveznoj državi Nju Džerzi, u ranim jutarnjim satima u nedelju.

Policija je oko 00.25 časova pozvana u blok 100 u ulici Lokast nakon prijava o pucnjavi. Po dolasku na mesto događaja, policajci su zatekli više osoba sa prostrelnim ranama.

Dve žrtve su proglašene mrtvim nakon pucnjave, dok je još devet osoba povređeno.

Policija je ogradila jedan od ulaza u Regionalni medicinski centar "Capital Health", udaljen oko tri kilometra od mesta pucnjave, dok je vozilo koje je bilo parkirano kod ulaza u urgentni centar odvezeno šlep-službom.

Prema navodima NBC-a, na vozilu su bila vidljiva oštećenja.

Pucnjava nakon okupljanja u komšiluku

Zabrinuti članovi porodica i prijatelji žrtava koji su se okupili ispred bolnice rekli su za NBC10 da su se ljudi prethodno okupili na druženju i roštilju u komšiluku, nakon čega je počela pucnjava.

Istražitelji su na mestu zločina postavili gotovo 40 oznaka za dokaze duž ulice.

Pucnjava se dogodila samo nekoliko nedelja nakon što su vlasti Trentona uvele vanredni policijski čas tokom vikenda zbog niza nasilnih incidenata u gradu.

Policijski čas uveden je zbog zabrinutosti usled porasta nasilja tokom vikenda, a gradske vlasti su ranije upozoravale da su velika okupljanja ljudi tokom noći postala ozbiljan problem za javnu bezbednost, navodi CBS.

Nema uhapšenih, istraga u toku

Slučaj istražuje Jedinica za ubistva Tužilaštva okruga Mercer, dok se ostale žrtve nalaze na lečenju u Regionalnom medicinskom centru "Capital Health".

Vlasti za sada nisu objavile dodatne informacije o identitetu žrtava, niti su saopštile da je bilo ko uhapšen u vezi sa pucnjavom u nedelju.

Očekuje se da će policija objaviti više informacija kako istraga bude napredovala.

Daily Mail se obratio Jedinici za ubistva Tužilaštva okruga Mercer za dodatne informacije.