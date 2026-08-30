"TURCI SE SPREMAJU ZA GAZU" Pukovnik Radić o novom savezu Turske, Saudijske Arabije i Pakistana: Ovo je jasna poruka Americi!
Iako dokument ne sadrži formalnu objavu stvaranja novog vojnog saveza po uzoru na NATO i ne imenuje protivnika, njegov politički značaj daleko prevazilazi njegov uzdržani jezik. Nije slučajno što je sporazum potpisan upravo u Meki.
Saudijska Arabija više ne želi da se njena bezbednost oslanja isključivo na američki kišobran. Turska želi veću stratešku autonomiju, dok Pakistan već decenijama vodi politiku balansiranja izmedu različitih centara moći.
Da li turski predsednik postaje novi faktor nestabilnosti u regionu, ali i detalje novonastalog sporazuma, komentarisao je pukovnik u penziji Srbobran Radić kada je gostovao u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.
Vojni aspekt
Radić nema dilemu da se ovde radi o vojnom savezu jer se on bavi odbranom i bezbednosti, pa da samim tim podrazumeva proizvodnju, školovanje i organizaciju ukoliko se neka od ovih država nađe ugrožena.
- Spominju da nisu definisani protivnici, ali naravno da se oni neće tako definisati. Ni sam NATO nije definisao protiv koga je, već je sebe nazvao vojno-političkom organizacijom koja deli lekcije širom sveta za demokratiju, a znamo kakva je demokratija kod njih. Turska je sigurno razgovarala iza kulisa i već godinama planirala ovo. Turska se nametnula kao značajan faktor, ne samo u okviru NATO, već kao vodeća sila što se tiče odbrambene industrije i vojne opreme. Ona želi sa ovim zemljama iz saveza da izađe na Kavkaz, Sredozemlju, Balkanu i da postanu regionalna sila koja će uspostaviti ravnotežu odnosa snaga moći. Ovo je jasna poruka Americi da njihov kišobran nije dovoljan.
Pandam savezu Turske, S. Arabije i Pakistana
Značajnu ulogu usled ovih dešavanja ima Velika Britanija zbog njenog uticaja na Pakistan, pa je Radić spomenuo formirajući savez između Grčke, Izraela i Kipra.
- Ima odgovor za ovaj vojni savez između Izraela, Grčke i Kipra. Te tri zemlje podržava Velika Britanija koja ima uticaj i na Pakistan. Sve je to isprepletano, ali Turci žele da budu vodeći i da oni definišu resurse, obaveze i zadatke unutar tog saveza. Sa druge strane, Turska želi Pakistan jer on poseduje nuklearno oružje, ali i dosta borbenog iskustva. Uz to, kao šlag na tortu, potrebna im je Sudijska Arabija koja će biti finansijer i investitor svega - govori Radić.
Radić govori da je ovaj savez upozoravajuća poruka za sve:
- Čak i za Amerikance, kako bi razumeli da svoje čedo Izrael ne mogu tek tako da drže, te mu omogućavaju da preti i da se onako ponaša u Gazi i Libanu. Politika SAD je podrška Izraelu i da zbog straha arapske države ne smeju da odgovore. To je doktrina njihove politike i odatle dolazi opremanje i naoružavanje, ali i svega što Izrael koristi za napade Hamasa. Erdoganov govor nije bio samo zapaljiv govor, već govor naroda, ali i ljudi iz S. Arabije, Irana i Pakistana. U Ukrajini je takođe sukob dva sveta, a u narednom periodu možemo očekivati da Turci neće prezati od prebacivanja svojih snaga u Gazu kako bi zaštitili palestinski narod.
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