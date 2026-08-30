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Iako dokument ne sadrži formalnu objavu stvaranja novog vojnog saveza po uzoru na NATO i ne imenuje protivnika, njegov politički značaj daleko prevazilazi njegov uzdržani jezik. Nije slučajno što je sporazum potpisan upravo u Meki.

Saudijska Arabija više ne želi da se njena bezbednost oslanja isključivo na američki kišobran. Turska želi veću stratešku autonomiju, dok Pakistan već decenijama vodi politiku balansiranja izmedu različitih centara moći.

1/4 Vidi galeriju U Meki potpisan bezbednosni pakt Saudijske Arabije, Pakistana i Turske, potpise stavili princ prestolonaslednik Mohamed bin Salman, premijer Šehbaz Šarif i predsednik Redžep Tajip Erdogan Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Da li turski predsednik postaje novi faktor nestabilnosti u regionu, ali i detalje novonastalog sporazuma, komentarisao je pukovnik u penziji Srbobran Radić kada je gostovao u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.

Vojni aspekt

Radić nema dilemu da se ovde radi o vojnom savezu jer se on bavi odbranom i bezbednosti, pa da samim tim podrazumeva proizvodnju, školovanje i organizaciju ukoliko se neka od ovih država nađe ugrožena.

- Spominju da nisu definisani protivnici, ali naravno da se oni neće tako definisati. Ni sam NATO nije definisao protiv koga je, već je sebe nazvao vojno-političkom organizacijom koja deli lekcije širom sveta za demokratiju, a znamo kakva je demokratija kod njih. Turska je sigurno razgovarala iza kulisa i već godinama planirala ovo. Turska se nametnula kao značajan faktor, ne samo u okviru NATO, već kao vodeća sila što se tiče odbrambene industrije i vojne opreme. Ona želi sa ovim zemljama iz saveza da izađe na Kavkaz, Sredozemlju, Balkanu i da postanu regionalna sila koja će uspostaviti ravnotežu odnosa snaga moći. Ovo je jasna poruka Americi da njihov kišobran nije dovoljan.

Pandam savezu Turske, S. Arabije i Pakistana

Značajnu ulogu usled ovih dešavanja ima Velika Britanija zbog njenog uticaja na Pakistan, pa je Radić spomenuo formirajući savez između Grčke, Izraela i Kipra.

04:03 Pukovnik Radić o novom savezu Turske, Saudijske Arabije i Pakistana: Ovo je jasna poruka Americi! Izvor: Kurir televizija

- Ima odgovor za ovaj vojni savez između Izraela, Grčke i Kipra. Te tri zemlje podržava Velika Britanija koja ima uticaj i na Pakistan. Sve je to isprepletano, ali Turci žele da budu vodeći i da oni definišu resurse, obaveze i zadatke unutar tog saveza. Sa druge strane, Turska želi Pakistan jer on poseduje nuklearno oružje, ali i dosta borbenog iskustva. Uz to, kao šlag na tortu, potrebna im je Sudijska Arabija koja će biti finansijer i investitor svega - govori Radić.

Radić govori da je ovaj savez upozoravajuća poruka za sve:

- Čak i za Amerikance, kako bi razumeli da svoje čedo Izrael ne mogu tek tako da drže, te mu omogućavaju da preti i da se onako ponaša u Gazi i Libanu. Politika SAD je podrška Izraelu i da zbog straha arapske države ne smeju da odgovore. To je doktrina njihove politike i odatle dolazi opremanje i naoružavanje, ali i svega što Izrael koristi za napade Hamasa. Erdoganov govor nije bio samo zapaljiv govor, već govor naroda, ali i ljudi iz S. Arabije, Irana i Pakistana. U Ukrajini je takođe sukob dva sveta, a u narednom periodu možemo očekivati da Turci neće prezati od prebacivanja svojih snaga u Gazu kako bi zaštitili palestinski narod.

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Kurir.rs

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