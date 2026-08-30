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Najmanje sedam ljudi poginulo je danas u brodolomu putničkog trajekta koji se prevrnuo nakon isplovljavanja iz luke Kirenija na severu Kipra, prema najnovijim informacijama tursko-kiparskih vlasti.

Tursko-kiparski lider Tufan Erhurman izjavio je za CNN Turk da je do sada potvrđena smrt sedam osoba, dok spasilačke ekipe i dalje pokušavaju da dođu do još 23 osobe.

Prevrnuo se trajekt sa 270 ljudi kod obale Kipra Foto: Printskrin X, Prinskrin X

Ranije je premijer nepriznatog Severnog Kipra (TRSK) Unal Ustel saopštio da su 172 osobe spasene sa broda na kojem se nalazilo ukupno 267 ljudi i potvrdio da se operacije potrage i spasavanja nastavljaju.

Putnički brod, u vlasništvu privatne kompanije, isplovio je iz Kirenije oko 12.30 časova i krenuo ka turskoj luci Tašudžu, ali je nedugo nakon napuštanja luke iz za sada nepoznatog razloga počeo da se puni vodom.

Nakon što je trajekt počeo da tone, kapetan je uputio poziv u pomoć, nakon čega su Obalska straža i lučka kapetanija pokrenule veliku akciju potrage i spasavanja.

(Kurir.rs/SkyNews)

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