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Najmanje sedam ljudi poginulo je danas u brodolomu putničkog trajekta koji se prevrnuo nakon isplovljavanja iz luke Kirenija na severu Kipra, prema najnovijim informacijama tursko-kiparskih vlasti.

Tursko-kiparski lider Tufan Erhurman izjavio je za CNN Turk da je do sada potvrđena smrt sedam osoba, dok spasilačke ekipe i dalje pokušavaju da dođu do još 23 osobe.

1/9 Vidi galeriju Prevrnuo se trajekt sa 270 ljudi kod obale Kipra Foto: Printskrin X, Prinskrin X

Ranije je premijer nepriznatog Severnog Kipra (TRSK) Unal Ustel saopštio da su 172 osobe spasene sa broda na kojem se nalazilo ukupno 267 ljudi i potvrdio da se operacije potrage i spasavanja nastavljaju.

Putnički brod, u vlasništvu privatne kompanije, isplovio je iz Kirenije oko 12.30 časova i krenuo ka turskoj luci Tašudžu, ali je nedugo nakon napuštanja luke iz za sada nepoznatog razloga počeo da se puni vodom.