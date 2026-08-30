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Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei pozvao je muslimanske zemlje, posebno one u Zalivu, da se ujedine protiv onoga što je nazvao njihovim "pravim neprijateljem", poručivši da podele među muslimanima služe interesima njihovih protivnika, javlja Rojters.

Poruka je objavljena na Hameneijevom kanalu na Telegramu povodom Nedelje islamskog jedinstva, kojom se obeležava rođendan proroka Muhameda. U njoj se poziva na jedinstvo muslimana, saradnju u različitim oblastima i međusobnu odbranu, uz poruku da svako ko stvara podele među muslimanima, "svesno ili nesvesno", pomaže neprijateljima islama.

Pomenuo i Palestince

Hamenei je u poruci upitao da li bi Palestinci ostali "tako bespomoćni" da su muslimani bili ujedinjeni.

Hamenei nije viđen u javnosti otkako je pre šest meseci ranjen u američko-izraelskim vazdušnim napadima kojima je počeo rat u Iranu i u kojima je ubijen njegov otac, prethodni vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei.

Njegov poziv na jedinstvo odražava poruku koju je u petak uputio Irancima, kada je rekao da je zabranio postupke koji štete društvenoj koheziji i pozvao vlasti da izbegavaju "obeshrabrujuće izjave" koje "slabe nacionalni i javni moral".

1/8 Vidi galeriju Modžtaba Hamnei Foto: Printkskin, Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP Altaf Qadri, AP Vahid Salemi, Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

"Lopovi bez identiteta"

Hamenei je posebno upitao vladare arapskih zemalja u Zalivu da li bi se "lopovi bez identiteta" usudili da posegnu za njihovom zemljom i imovinom da su narodi i vlade zalivskih država bili "ujedinjeni pod zastavom islama".

Od Islamske revolucije 1979. godine, monarhije arapskih zemalja Persijskog zaliva smatrale su iransku revolucionarnu ideologiju, uključujući njenu antimonarhističku retoriku i regionalni uticaj, pretnjom svojim političkim sistemima.

Tokom aktuelnog sukoba, Teheran je napao američke vojne objekte, kao i drugu infrastrukturu u zalivskim državama, što je dodatno naglasilo tenzije između Teherana i njegovih suseda u Zalivu.