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Iako je Sredozemno more većini turista poznato kao mirno, ono ima snažne struje i u pojedinim delovima može biti veoma nemirno, izjavio je okeanograf Sajmon Boksal.

Međutim, za sada nije poznato zbog čega se brod zapravo prevrnuo.

"Ovo je tip plovila koji ne bi ni isplovio da je more zaista bilo veoma nemirno", rekao je Boksal, viši predavač na Univerzitetu u Sautemptonu, za Sky News.

"Ako pogledate snimke koji se pojavljuju u vestima i vremenske uslove koji trenutno vladaju tamo, to nisu takvi uslovi", dodao je.

1/9 Vidi galeriju Prevrnuo se trajekt sa 270 ljudi kod obale Kipra Foto: Printskrin X, Prinskrin X

Iako je more izgledalo "pomalo uzburkano", nije bilo ničega što bi moglo da ugrozi plovilo te veličine, rekao je Boksal.

Jedan od mogućih uzroka nesreće jeste da je brod udario u neki predmet koji je oštetio jedan od trupova katamarana.

Boksal je naveo da je to mogao da bude, na primer, kontejner koji je pao sa teretnog broda.

S obzirom na to da je trajekt plovilo velike brzine, različite stvari mogle su da izazovu ozbiljno oštećenje ili probijanje jednog od njegovih trupova, objasnio je Boksal.

Drugi mogući uzrok moglo bi da bude nepravilno raspoređivanje tereta, ali je, prema njegovim rečima, ta mogućnost manje verovatna s obzirom na veličinu plovila.

Trajekt počeo da se puni vodom ubrzo nakon isplovljavanja

Podsetimo, putnički trajekt sa 267 ljudi prevrnuo se nakon što je isplovio iz luke Kirenija na severu Kipra i krenuo ka turskoj luci Tašudžu.

Brod, koji je oko 12.30 časova napustio Kireniju, iz za sada nepoznatog razloga počeo je da se puni vodom nedugo nakon isplovljavanja. Kapetan je potom uputio poziv u pomoć, nakon čega su Obalska straža i lučke vlasti pokrenule veliku akciju potrage i spasavanja.