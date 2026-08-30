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Ruski poslanik otvoreno je pozvao na upotrebu taktičkog nuklearnog oružja protiv Ukrajine kako bi Kijev bio primoran na kapitulaciju, poručivši da Moskva ne bi trebalo da okleva da izvede takav napad ukoliko proceni da je to neophodno, objavio je Moskou Tajms 30. avgusta.

Aleksej Žuravljov, poslanik ruske Državne dume i lider stranke Rodina, izjavio je da bi ruske snage trebalo da udare na Ukrajinu takvom snagom da je primoraju na predaju.

"Moramo da udarimo tako da neprijatelj shvati da mora da kapitulira", rekao je Žuravljov.

"Ako bude potrebno da udarimo, udarićemo"

Žuravljov je potom odbacio raspravu o tome da li bi Rusija trebalo da upotrebi taktičko nuklearno oružje.

"Vode se rasprave: možemo li da upotrebimo taktičko nuklearno oružje ili ne možemo? Slušajte, takva rasprava ne bi ni trebalo da postoji! Ako je potrebno, dužni smo da ga upotrebimo... Ako bude potrebno da udarimo, udarićemo. I o tome nema rasprave", rekao je Žuravljov.

1/10 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev - 8. avgust 2026. godine Foto: X printscreen

Njegove izjave predstavljaju još jednu eksplicitnu nuklearnu pretnju iz ruskog političkog establišmenta u trenutku kada se nastavlja rat u Ukrajini.

Žuravljovljeve izjave, međutim, ne predstavljaju najavu zvanične politike ruske vlade niti dokaz da se Moskva priprema za nuklearni napad.

One su usledile ubrzo nakon što je Bloomberg objavio da ljudi bliski Kremlju veruju da se ruski predsednik Vladimir Putin priprema za dalju eskalaciju rata u Ukrajini, dok diplomatski napori ostaju u zastoju.

Prema tim navodima, sve veći broj ruskih zvaničnika razmatra mogućnost da bi Putin u krajnjem slučaju mogao da pribegne taktičkom nuklearnom oružju ukoliko bi se Rusija suočila sa izgledima za poraz.

Bloomberg je, ipak, naglasio da nema naznaka da se Rusija trenutno priprema za upotrebu nuklearnog oružja u Ukrajini.

Rusija letos prvi put upotrebila Iskander-1000 protiv Kijeva

Rusija je prethodno tokom kombinovanog napada na ukrajinsku prestonicu ovog leta prvi put protiv Kijeva upotrebila svoju najnoviju balističku raketu 9M723-2, poznatu kao Iskander-1000.