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Posle više od četiri godine otpora ruskoj invaziji, Ukrajina NATO zemljama pruža dragocene lekcije, od efikasne upotrebe jeftinih tehnologija na bojnom polju do izgradnje nacionalne otpornosti i priprema za dugotrajne ratove.

Kan Kasapoglu, viši saradnik i analitičar za odbranu u Institutu Hadson, izjavio je to u intervjuu za Ukrinform.

"Ukrajina NATO-u pruža neprocenjive lekcije. Prva je odnos centi prema dolarima. Jeftina sredstva koja se mogu proizvoditi u velikom broju i održivo koristiti mogu u borbi da nadmaše sofisticirane sisteme", rekao je Kasapoglu.

Prema njegovim rečima, poređenje cene ukrajinskih dronova sa vrednošću ruske vojne opreme koju uništavaju pokazalo je kako asimetrija u ekonomiji odbrane može sistematski da iscrpljuje protivnika.

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Crvene linije" ne treba pretvarati u mit

Kasapoglu smatra da je druga važna lekcija potreba da se "crvene linije" procenjuju na osnovu činjenica, umesto da se od njih stvaraju mitovi.

"Ukrajina je potopila Moskvu, izvela napade na Moskvu, Krim i Alabugu, oštetila energetsku infrastrukturu i pogodila baze strateških bombardera u operaciji 'Paukova mreža'. Pre rata, zapadne analize su takve akcije predstavljale kao moguće pragove za rusku upotrebu taktičkog nuklearnog oružja. Do takve eskalacije nije došlo. Rizik i dalje postoji, ali odvraćanje zahteva procenu zasnovanu na iskustvu, a ne paralizu", rekao je Kasapoglu.

Kao treću lekciju, stručnjak je izdvojio nacionalnu otpornost.

"Malo ko je očekivao da će Ukrajina izdržati rat ovih razmera, zbog čega je izgradnja nacionalne otpornosti podjednako važna kao i nabavka naoružanja", naglasio je.

Kasapoglu je dodao da NATO mora da se pripremi i za dugotrajne ratove između država.