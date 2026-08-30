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Tatjana Sterhova, majka jednog od ruskih vojnika poginulih u Ukrajini, snimila je emotivnu poruku upućenu Vladimiru Putinu, u kojoj je ruskog lidera optužila za pogibiju svog sina, požalila se na korupciju na frontu i upozorila na pretnju građanskog rata.

"Pre neki dan sahranila sam sina. Šta se to događa u našoj Rusiji? Vladimire Vladimiroviču Putine, šta to radite? Terate naše momke u borbu! Uništavate ih", govori očajna žena na snimku koji je objavio ruski nezavisni internet medij Holod.

Prema rečima Sterhove, sina je čekala godinu i osam meseci.

"Dovezli su ga bez glave", govori žena. "Šta želite, građanski rat? Uskoro ćete ga i dobiti", dodala je.

Prema njenim rečima, vlasti su "prevarile narod", koji sada "više ne želi da izađe na glasanje". Za septembar su planirani parlamentarni izbori u Rusiji.

Sterhova se žali i da ne može da dobije "bednu naknadu za sahranu" od 60.000 rubalja, odnosno oko 600 evra, jer vojna kancelarija od nje traži "originalnu potvrdu", koja joj je prethodno oduzeta kako bi joj bila izdata umrlica.

Njena dramatična ispovest masovno se deli na društvenim mrežama. Pojedini korisnici tvrde da je Tatjana postala simbol otpora Putinovom režimu.

"Kažu da će uskoro biti mobilizacija. Do mog drugog sina možete samo preko mene mrtve. Neću ga dati! Neću!", viče očajna žena na snimku.

"Majke, ustanite, ustanite", nastavila je. "Zašto naši sinovi ginu? Ovo je iživljavanje! Putine, kada ćeš svemu ovome stati na kraj, kada ćeš odasvud ukloniti svoje šakale?", upitala je Sterhova, kako prenosi nezavisni ruski Moskou Tajms.

1/20 Vidi galeriju Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

Govorila je i o navodno raširenoj korupciji u vojsci i komandantima koji se "bogate" tako što od vojnika traže novac kako ih ne bi poslali na prvu liniju fronta ili kako bi im omogućili odlazak na odmor.

"Hoćeš na odmor – plati! Ne želiš na prvu liniju – plati! Pa koliko ćeš još uništavati? Hoće li se ti tvoji šakali, jeb*** oficiri, bogatiti na našim sinovima, na našim suzama? Dosta je više, dosta!", viče žena.

Prema procenama Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), ruska vojska je do juna 2026. godine u Ukrajini pretrpela ukupno 1,4 miliona gubitaka, računajući poginule, ranjene i nestale. Od tog broja, prema tim podacima, najmanje 450.000 ljudi je poginulo.

Potvrđeni ruski gubici, prema podacima Mediazone i ruskog servisa BBC-a, koji analiziraju spiskove poginulih, podatke iz Registra naslednih predmeta i sudsku statistiku, do kraja prošle godine dostigli su 350.000 poginulih.

Od 300.000 ljudi mobilisanih 2022. godine, tri godine kasnije na frontu ih je ostalo samo 168.000, prema proračunima ekonomiste Janisa Klugea, zasnovanim na statističkim podacima iz federalnog budžeta.