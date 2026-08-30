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Urnebesno! Pijani 24-godišnjak ukrao je juče ujutru mali avion sa privatnog aerodroma u mađarskom gradu Kaloča, bez dozvole poleteo prema nuklearnoj elektrani Pakš, a zatim se posle samo nekoliko minuta prinudno spustio u polje suncokreta. Mađarska vojska je zbog incidenta podigla dva borbena aviona Gripen.

Mađarska policija saopštila je da je reč o muškarcu iz mesta Somor. On je ilegalno ušao na prostor privatnog aerodroma i popeo se u avion Cessna 172, koji je vlasnik konopcima propisno pričvrstio za tlo.

Umesto da ih odveže, 24-godišnjak je pokrenuo avion i tokom poletanja iščupao konopce iz zemlje. Nije koristio pistu, već je poleteo sa servisnog puta udaljenog svega nekoliko metara od parkiranih aviona.

Poleteo prema nuklearnoj elektrani

Cessna se nakon poletanja uputila prema području Pakša, gde se nalazi jedina mađarska nuklearna elektrana. Nepoznatu letelicu ubrzo su otkrili vojni radari, nakon čega su iz baze u Kečkemetu podignuta dva dežurna lovca Gripen.

Let je, prema podacima koje su objavili mađarski mediji, trajao samo četiri minuta. Podaci uređaja za praćenje pokazuju izrazito krivudavu putanju, a HVG piše da je avion ušao i u zabranjeni vazdušni prostor oko nuklearne elektrane.

Civilnim letelicama zabranjen je ulazak u prostor u krugu od tri kilometra oko elektrane, od tla do visine od približno 5.950 metara.

Foto: EPA / Szilard Koszticsak

Gripeni stigli kada je već bio na zemlji

Pijani pilot ubrzo je kod mesta Gerjen prinudno sleteo usred polja suncokreta. Avion je prilikom sletanja oštećen, dok je 24-godišnjak zadobio lakše povrede.

Gripeni su do tog područja stigli nakon što je Cessna već bila na zemlji. Pronašli su oštećeni avion i nastavili da kruže iznad mesta sletanja sve dok nisu stigli helikopter hitne pomoći i zemaljske službe.

Posle aviona pokušao da ukrade i automobil

Muškarac je ostavio avion u polju, probio se kroz suncokrete i izašao na put broj 512. Tamo je dezorijentisano hodao sve dok se nije zaustavio vozač koji je želeo da mu pomogne.

Muškarac je tada ušao u njegov automobil i pokušao da se odveze. Vozač i putnik uspeli su da ga spreče, a policajci su stigli nekoliko minuta kasnije i uhapsili ga.

Policija je potvrdila da je bio pod dejstvom alkohola. Istražuje se da li je konzumirao i druge opojne supstance. Protiv njega je pokrenut postupak zbog neovlašćenog korišćenja vozila i drugih krivičnih dela, određen mu je pritvor, a policija je zatražila njegovo hapšenje.

Vlasnik gledao kako mu avion poleće

Prema informacijama mađarskog portala Origo, vlasnik Cessne upravo je prilazio svom avionu kada ga je ugledao kako poleće. Potom je obavestio nadležne o krađi.

Policija istražuje kako je 24-godišnjak došao do ključa aviona i da li je ranije imao bilo kakvo znanje ili iskustvo u upravljanju letelicama.