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Najmanje osam osoba poginulo je u prevrtanju putničkog trajekta Filo Jet kod severnog Kipra, dok se još 17 ljudi vodi kao nestalo, saopštile su tursko-kiparske vlasti.

Turski mediji, pozivajući se na ministra saobraćaja Severnog Kipra Erhana Ariklija, navode da je pronađeno još jedno telo, čime je broj potvrđenih žrtava porastao na osam.

Arikli je saopštio da se za još 17 osoba traga, dok su 242 osobe koje su se nalazile na brodu kada je isplovio iz tursko-kiparske luke prebačene na obalu.

1/9 Vidi galeriju Prevrnuo se trajekt sa 270 ljudi kod obale Kipra Foto: Printskrin X, Prinskrin X

Uhapšeni kapetan i sedam članova posade

U međuvremenu, kapetan trajekta Filo Jet i sedam članova posade uhapšeni su u okviru istrage o uzrocima tragedije, saopštio je premijer nepriznatog Severnog Kipra Unal Ustel.

On je naveo da je cilj istrage da se utvrdi kako je došlo do nesreće i obećao da će biti ispitane sve okolnosti brodoloma.

"Svaki aspekt ovog incidenta biće istražen", napisao je Ustel na Fejsbuku.

"Čak i najmanji nemar biće otkriven. Niko neće biti pošteđen, bez obzira na to ko bude proglašen krivim ili odgovornim", poručio je.

Ustel je dodao da država ima obavezu prema poginulima i njihovim porodicama da u potpunosti rasvetli sve okolnosti tragedije.

Trajekt se prevrnuo ubrzo nakon isplovljavanja

Putnički trajekt Filo Jet prevrnuo se nakon što je isplovio iz luke Kirenija na severu Kipra i krenuo prema turskoj luci Tašudžu.

Brod je nedugo nakon isplovljavanja iz za sada neutvrđenog razloga počeo da se puni vodom, nakon čega je kapetan uputio poziv u pomoć i pokrenuta je velika operacija potrage i spasavanja.