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Tropska oluja Karina ojačala je u nedelju iznad Tihog okeana i prerasla u uragan, a prognostičari upozoravaju da bi tokom ove nedelje mogla da postane snažan uragan. Centar ciklona nalazi se daleko na otvorenom moru i trenutno ne predstavlja pretnju kopnu.

Karina je dostigla maksimalnu stalnu brzinu vetra od 130 kilometara na sat, saopštio je Nacionalni centar za uragane (NHC) sa sedištem u Majamiju, čime je klasifikovana kao uragan prve kategorije. Snažnim uraganima smatraju se oni treće kategorije ili više.

Oluja se nalazi oko 1.325 kilometara jugozapadno od južnog vrha meksičkog poluostrva Donja Kalifornija i kreće se prema severozapadu brzinom od oko 24 kilometra na sat, putanjom koja je vodi dalje u Tihi okean.

Iako se očekuje da Karina ostane daleko od kopna, talasi koje stvara mogli bi da izazovu opasne uslove za kupanje i snažne povratne struje duž delova jugozapadne obale Meksika i poluostrva Donja Kalifornija, upozorio je Nacionalni centar za uragane.

Na drugom delu Pacifika, tropska oluja Louel nalazi se oko 1.850 kilometara jugoistočno od Havaja i takođe trenutno ne predstavlja pretnju kopnu.

Američka Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA) prognozirala je ispodprosečnu sezonu uragana na Atlantiku zbog fenomena El Ninjo.