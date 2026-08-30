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Bivši predsednik Venecuele Nikolas Maduro objavio je prve fotografije iz američkog pritvora, gotovo osam meseci nakon što su ga američke snage uhapsile u Karakasu i prebacile u SAD.

Fotografije su snimljene 25. juna u pritvorskom centru Metropolitan Detention Center u Bruklinu, u Njujorku, gde Maduro čeka suđenje zajedno sa suprugom Silijom Flores. Na fotografijama je u zatvorskoj odeći, smeši se i pokazuje znak pobede.

"Želim da znate da čvrsto stojimo, naših srca ispunjenih vašom ljubavlju", poručio je Maduro u objavi na društvenim mrežama.

Fotografije je opisao kao "mali dar ljubavi i nade" svojim unucima, deci i pristalicama.

"Ostaćemo jaki, spokojni i samouvereni: Bog je sa nama. Bog će se pobrinuti. Venecuela će se ponovo roditi", napisao je.

Foto: Printscreen X

Suđenje počinje u junu 2027.

Maduro i njegova supruga nalaze se u pritvoru bez mogućnosti puštanja uz kauciju nakon što su ih američke snage 3. januara zarobile tokom vojne operacije u Karakasu.

Američki savezni sudija Alvin Helerstajn odredio je da njihovo suđenje počne 1. juna 2027. godine.

Maduro i Flores suočavaju se sa optužbama koje uključuju zaveru radi narkoterorizma i uvoza kokaina u SAD, kao i optužbe povezane sa oružjem. Američki tužioci tvrde da su sarađivali sa narko-kartelima kako bi velike količine kokaina dopremali u Sjedinjene Američke Države. Oboje su se izjasnili da nisu krivi.

"Još uvek sam predsednik svoje zemlje"

Maduro je prilikom prvog pojavljivanja pred američkim sudom u januaru odbacio optužbe.

"Ja sam pristojan čovek. Još uvek sam predsednik svoje zemlje", rekao je tada.

Njegovi advokati osporavaju i samu mogućnost krivičnog gonjenja, tvrdeći da Maduro uživa imunitet kao šef države. Sud bi pitanjem imuniteta trebalo da se bavi pre početka glavnog suđenja.