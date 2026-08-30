PRVE FOTOGRAFIJE NIKOLASA MADURA IZA REŠETAKA! Objavio slike iz njujorškog pritvora pa poslao MOĆNU poruku narodu Venecuele (FOTO)
Bivši predsednik Venecuele Nikolas Maduro objavio je prve fotografije iz američkog pritvora, gotovo osam meseci nakon što su ga američke snage uhapsile u Karakasu i prebacile u SAD.
Fotografije su snimljene 25. juna u pritvorskom centru Metropolitan Detention Center u Bruklinu, u Njujorku, gde Maduro čeka suđenje zajedno sa suprugom Silijom Flores. Na fotografijama je u zatvorskoj odeći, smeši se i pokazuje znak pobede.
"Želim da znate da čvrsto stojimo, naših srca ispunjenih vašom ljubavlju", poručio je Maduro u objavi na društvenim mrežama.
Fotografije je opisao kao "mali dar ljubavi i nade" svojim unucima, deci i pristalicama.
"Ostaćemo jaki, spokojni i samouvereni: Bog je sa nama. Bog će se pobrinuti. Venecuela će se ponovo roditi", napisao je.
Suđenje počinje u junu 2027.
Maduro i njegova supruga nalaze se u pritvoru bez mogućnosti puštanja uz kauciju nakon što su ih američke snage 3. januara zarobile tokom vojne operacije u Karakasu.
Američki savezni sudija Alvin Helerstajn odredio je da njihovo suđenje počne 1. juna 2027. godine.
Maduro i Flores suočavaju se sa optužbama koje uključuju zaveru radi narkoterorizma i uvoza kokaina u SAD, kao i optužbe povezane sa oružjem. Američki tužioci tvrde da su sarađivali sa narko-kartelima kako bi velike količine kokaina dopremali u Sjedinjene Američke Države. Oboje su se izjasnili da nisu krivi.
"Još uvek sam predsednik svoje zemlje"
Maduro je prilikom prvog pojavljivanja pred američkim sudom u januaru odbacio optužbe.
"Ja sam pristojan čovek. Još uvek sam predsednik svoje zemlje", rekao je tada.
Njegovi advokati osporavaju i samu mogućnost krivičnog gonjenja, tvrdeći da Maduro uživa imunitet kao šef države. Sud bi pitanjem imuniteta trebalo da se bavi pre početka glavnog suđenja.
Maduro (63) i Flores (69) do daljeg ostaju u pritvoru u Bruklinu.
(Kurir.rs/TheTelegraph)