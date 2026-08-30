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Veruje se da je brza reakcija direktora škole u Nepalu spasila živote najmanje 900 učenika nakon što je naredio hitnu evakuaciju, samo nekoliko minuta pre nego što su katastrofalni poplavni talasi stigli do školske zgrade.

Rajenda Davadi, direktor srednje škole Tribhuvan Trishuli u okrugu Nuvakot, rekao je danas za agenciju dpa da je saznao za nadolazeću poplavu iz nekoliko telefonskih poziva otprilike 15 minuta pre nego što je stigla do tog područja.

"Rekao sam sebi: ako nema poplave, izgubićemo jedan dan nastave. Ali ako ima poplave, svi ćemo izgubiti živote", rekao je Davadi, objašnjavajući svoju odluku da naredi hitnu evakuaciju.

Devet stotina dece u školi odmah je pobeglo peške. Nakratko je izbila panika dok su učenici bežali, a jedna devojčica prevezena je motociklom u bolnicu nakon što se onesvestila.

1/10 Vidi galeriju Katastrofalne poplave u Nepalu Foto: Niranjan Shrestha/AP, Satellite image ©2026 Vantor, Sulav Shrestha/Xinhua

Davadi je takođe uspeo da na vreme preusmeri školske autobuse koji su prevozili još stotine dece na putu ka školi.

"Da smo doneli odluku 10 minuta kasnije, niko od nas, uključujući učenike i mene, ne bi mogao danas da razgovara sa vama", rekao je direktor za BBC.

Razmere katastrofe

Škola se nalazila uz obalu reke Trishuli, koju je u sredu pogodio ogroman poplavni talas nakon urušavanja glečera na Tibetu.

Broj poginulih u poplavama porastao je na više od 800 u Nepalu i Kini, dok su čitava sela uništena, a pričinjena je ogromna ekonomska šteta.

Više od 3.000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo sa obe strane granice, uključujući stotine stranih državljana.

Svedočenje preživele učenice

Jedna od učenica koje je Davadi spasao, 16-godišnja Yunisha, rekla je za BBC da je uspela da se skloni na sigurno samo nekoliko sekundi pre naleta vodenog talasa. Trčala je uzbrdo blatnjavim putem iza škole dok su ogromne količine vode i nanosa uništavale selo iza nje.