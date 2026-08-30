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Daragahi navodi da postoje izveštaji prema kojima je trajekt tokom plovidbe zahvatilo snažno nevreme.

Premijer Severnog Kipra Unal Ustel izjavio je da su zabeleženi udari vetra koji su dostizali brzinu i do 160 kilometara na sat, zbog čega se postavlja pitanje da li je brod u takvim vremenskim uslovima uopšte trebalo da isplovi.

Prema rečima Daragahija, trajekt je prvobitno trebalo da isplovi dan ranije, ali je polazak bio odložen upravo zbog lošeg vremena. Zvaničan uzrok nesreće za sada nije utvrđen.

Ustel je poručio da će potraga za prevrnutim brodom biti nastavljena "bez prekida" sve dok sve žrtve ne budu pronađene. U operaciji učestvuju helikopteri, dronovi, drugi avioni i plovila turskih oružanih snaga.

Premijer Severnog Kipra naglasio je i da su vlasti dužne da detaljno istraže sve okolnosti koje su dovele do tragedije.

Jedan od preživelih, Efe Multiči, ispričao je za CNN Turk da se Filo Džet neposredno pre nesreće kretao veoma nestabilno.

"Brod se stalno izdizao iz vode i snažno udarao unazad. Mnogo se tresao", rekao je.

Prema njegovim rečima, trajekt je ubrzo potom "skočio visoko u vazduh, a zatim snažno udario u more". Tada je, kako tvrdi, pukao prednji levi deo broda, nakon čega je voda počela da prodire u unutrašnjost.