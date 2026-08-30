Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Mirna nedelja na kraju leta za samo nekoliko trenutaka pretvorila se u dramatičnu situaciju na obali Jezola, jednog od najposećenijih letovališta na Jadranu.

U kasnim popodnevnim satima u nedelju, 30. avgusta 2026. godine, oko 18.20 časova, izbio je požar na plovilu dugom oko 20 metara, koje se nalazilo stotinak metara od obale.

Gust stub crnog dima podigao se iznad mora i bio vidljiv kilometrima daleko, izazivajući uznemirenost među brojnim kupačima i turistima koji su se još nalazili na plaži.

Deset ljudi bilo na brodu

Na plovilu se nalazilo deset osoba. Pošto se vatra brzo širila, spasavanje ljudi bilo je apsolutni prioritet.

Akcijom Lučke kapetanije i Obalske straže, koje su pod nadležnošću italijanskog Ministarstva infrastrukture i saobraćaja, svih deset osoba pravovremeno je evakuisano.

Zahvaljujući brzoj intervenciji, putnici su spaseni i prebačeni na bezbedno. Niko nije povređen niti je pretrpeo bilo kakve fizičke posledice.

Nakon spasavanja ljudi, ekipe su se usredsredile na obuzdavanje i gašenje požara. Operacija je bila posebno zahtevna zbog uslova na moru, jer stabilnost plovila, ograničen prostor i velika koncentracija dima znatno otežavaju gašenje požara u poređenju sa intervencijama na kopnu.

Uzrok požara još nije poznat

Uzrok požara tek treba da bude utvrđen. Vlasti za sada nisu potvrdile nijednu od mogućih tehničkih pretpostavki, uključujući kvar u prostoru motora, mogući kratki spoj na električnim instalacijama ili nakupljanje zapaljivih isparenja.