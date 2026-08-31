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Zvaničnik NATO-a izjavio je u nedelju da Rusija pojačava hibridne aktivnosti u Evropi, ali da Alijansa u ovom trenutku ne vidi neposrednu pretnju od napada.

"Iako se Rusi suočavaju sa veoma snažnim otporom Ukrajine, oni pojačavaju napade na Ukrajinu, kao i hibridne aktivnosti u Evropi", rekao je zvaničnik.

"Kao i uvek, NATO ostaje budan i spreman da odgovori na različite pretnje sa kojima se suočavamo. U ovom trenutku ne vidimo neposrednu pretnju od napada", rekao je zvaničnik i dodao:

"Nastavljamo da stojimo uz Ukrajinu. NATO nastavlja da radi danonoćno kako bi zaštitio naših milijardu stanovnika."

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Tusk: Ruska provokacija protiv članice NATO-a ne može se isključiti

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je u subotu da Poljska i NATO moraju da budu spremni za različite scenarije i da se provokacija Rusije protiv bilo koje članice NATO-a ne može isključiti.

Direktor CIA Džon Retklif otputovao je u utorak u Rusiju, gde se nakratko sastao sa predstavnicima ruskih obaveštajnih službi.

1/13 Vidi galeriju Poljski premijer Donald Tusk u Evropskom parlamentu Foto: EPA Piotr Nowak

Dva izvora upoznata sa sastankom rekla su Rojtersu da je Retklif tokom razgovora pokrenuo pitanje mogućnosti ruske operacije protiv neke članice NATO-a, iako nije jasno da li je to bio jedini razlog njegove posete.

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je u utorak da će nemačka vlada uskoro saopštiti ko je odgovoran za pokušaj napada dronovima na aerodrom Lajpcig/Hale ranije ovog meseca.