"NATO JE SPREMAN DA ODGOVORI NA SVE PRETNJE!" Zvaničnik Alijanse poslao brutalnu poruku Moskvi
Zvaničnik NATO-a izjavio je u nedelju da Rusija pojačava hibridne aktivnosti u Evropi, ali da Alijansa u ovom trenutku ne vidi neposrednu pretnju od napada.
"Iako se Rusi suočavaju sa veoma snažnim otporom Ukrajine, oni pojačavaju napade na Ukrajinu, kao i hibridne aktivnosti u Evropi", rekao je zvaničnik.
"Kao i uvek, NATO ostaje budan i spreman da odgovori na različite pretnje sa kojima se suočavamo. U ovom trenutku ne vidimo neposrednu pretnju od napada", rekao je zvaničnik i dodao:
"Nastavljamo da stojimo uz Ukrajinu. NATO nastavlja da radi danonoćno kako bi zaštitio naših milijardu stanovnika."
Tusk: Ruska provokacija protiv članice NATO-a ne može se isključiti
Poljski premijer Donald Tusk izjavio je u subotu da Poljska i NATO moraju da budu spremni za različite scenarije i da se provokacija Rusije protiv bilo koje članice NATO-a ne može isključiti.
Direktor CIA Džon Retklif otputovao je u utorak u Rusiju, gde se nakratko sastao sa predstavnicima ruskih obaveštajnih službi.
Dva izvora upoznata sa sastankom rekla su Rojtersu da je Retklif tokom razgovora pokrenuo pitanje mogućnosti ruske operacije protiv neke članice NATO-a, iako nije jasno da li je to bio jedini razlog njegove posete.
Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je u utorak da će nemačka vlada uskoro saopštiti ko je odgovoran za pokušaj napada dronovima na aerodrom Lajpcig/Hale ranije ovog meseca.
Rusija je dosledno negirala bilo kakvu umešanost u planiranje sabotaža ili napade u Evropi i takve optužbe odbacuje kao pokušaj Zapada da izazove strah.
(Kurir.rs/Reuters)