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Policijski službenici u Kipseliju u Grčkoj suočili su se sa stravičnim prizorom kada su otvorili kofer i i u njemu pronašli mrtvu bebu.

Sve je počelo nakon što se vlasnik smeštaja u centru Atine požalio da ljudi koji su iznajmili kuću i nisu plaćali propisanu naknadu ne odlaze, napominjući da koriste drogu.

Policijski službenici su pohitali u stan. Pronašli su porodicu: 42-godišnjeg oca, 28-godišnju majku i troje dece, uzrasta 15, 12 i 9 godina. U istoj sobi bio je i 26-godišnji Avganistanac.

Iz kuće je policija uzela dva kofera koja su odneli u stanicu.

Prema istim informacijama, policija u stanici je otvorila kofere i našla se pred stravičnim prizorom - mrtvom bebom. Kada ju je policija ispitivala, nemačka supruga vlasnika je tvrdila da je beba njena i da je umrla pre osam meseci.

Istovremeno, objavljene su informacije da je petnaestogodišnja devojčica koja je bila u kući trudna i da je otac deteta navodno Avganistanac.

Sprovodi se preliminarna istraga o incidentu i obavešten je tužilac.