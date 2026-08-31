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Sud u Sverdlovskoj oblasti diskvalifikovao je listu kandidata liberalne partije Jabloko sa predstojećih izbora za regionalnu skupštinu, saopštio je sud u petak.

Odluka u Sverdlovskoj oblasti usledila je nakon što je Vrhovni sud Rusije prošle nedelje odbacio poslednju žalbu Jabloka na zabranu kandidatske liste te stranke za izbore za Državnu dumu sledećeg meseca.

Regionalni sud u Sverdlovsku presudio je u korist tužbe koju je podnela nacionalistička Liberalno-demokratska partija Rusije (LDPR), koja je optužila Jabloko za niz prekršaja, uključujući i one navedene u odluci Vrhovnog suda.

LDPR tvrdi da je Jabloko prekršio autorska prava, prekoračio dozvoljene troškove i delio sadržaj na zabranjenim platformama poput Instagrama i Fejsbuka.

Konstantin Kiseljov, koji predvodi listu kandidata Jabloka u Sverdlovskoj oblasti, tvrdio je da se iste optužbe mogu izneti i protiv drugih stranaka koje učestvuju na izborima, uključujući LDPR.

"Svaka stranka i njeni lideri prisutni su na tim zabranjenim društvenim mrežama. Tamo nailazim i na zvanične državne institucije, koje očigledno ne mogu bez njih", citirao je Komersant Kiseljova tokom sudskog postupka.

Jaroslav Ščerbakov, još jedan član Jabloka u Sverdlovskoj oblasti, optužio je LDPR da otvoreno poziva na eliminisanje svog političkog konkurenta.

Ogranak Jabloka u Jekaterinburgu saopštio je da će uložiti žalbu na odluku.

Sverdlovska oblast je peta oblast u Rusiji u kojoj je Jabloku onemogućeno da sa svojom listom kandidata učestvuje na septembarskim izborima za regionalnu skupštinu, bilo sudskim odlukama ili odlukama lokalnih izbornih komisija.