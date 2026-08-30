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Sortirni centar kompanije Ozon napadnut je u ruskom gradu Belgorodu, nakon čega je u objektu izbio požar.

Kako prenosi Ukrinform, pozivajući se na ruski servis BBC-ja i pres-službu kompanije, napadnuti su Ozonov sortirni centar i distributivno čvorište u Belgorodu.

U napadu je izbio požar koji je naknadno stavljen pod kontrolu, dok su usluge za lokalne korisnike privremeno obustavljene.

Zaposleni u centru su evakuisani. Prema preliminarnim informacijama, u napadu ima žrtava, saopštila je pres-služba kompanije.

Ozon je naveo da će isporuka i preuzimanje robe biti nastavljeni nakon reorganizacije logističkih ruta.

Ranije u nedelju, gubernator Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvalov saopštio je da je regionalna prestonica bila meta napada, da je izbilo nekoliko požara i da ima žrtava "kao posledica udara municijom".