Slušaj vest

Sortirni centar kompanije Ozon napadnut je u ruskom gradu Belgorodu, nakon čega je u objektu izbio požar.

Kako prenosi Ukrinform, pozivajući se na ruski servis BBC-ja i pres-službu kompanije, napadnuti su Ozonov sortirni centar i distributivno čvorište u Belgorodu.

U napadu je izbio požar koji je naknadno stavljen pod kontrolu, dok su usluge za lokalne korisnike privremeno obustavljene.

Zaposleni u centru su evakuisani. Prema preliminarnim informacijama, u napadu ima žrtava, saopštila je pres-služba kompanije.

Ozon je naveo da će isporuka i preuzimanje robe biti nastavljeni nakon reorganizacije logističkih ruta.

Ranije u nedelju, gubernator Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvalov saopštio je da je regionalna prestonica bila meta napada, da je izbilo nekoliko požara i da ima žrtava "kao posledica udara municijom".

Kako je ranije preneo Ukrinform, ukrajinske odbrambene snage su tokom noći 30. avgusta izvele napade na rafineriju nafte Kiriši, lokaciju za lansiranje bespilotnih letelica i aerodrom Jejsk u Rusiji.

(Kurir.rs/Ukrinform)

Ne propustitePlaneta"DOVEZLI SU MI SINA BEZ GLAVE!" Tatjanina dramatična poruka Putinu širi se Rusijom: "Ni bednu nadoknadu za sahranu mi ne daju, dobićete građanski rat"
Tatjana Sterhova optužila je Putina za smrt svog sina, progovorila o korupciji u ruskoj vojsci i upozorila na građanski rat.
PlanetaUKRAJINA JE UČINILA VELIKU USLUGU NATO-u Vojni analitičar otkrio kako je Kijev dao neprocenjive lekcije celoj Alijansi
x01 AP Michael Probst.jpg
Planeta"NUKLEARNI NAPAD JE NAŠA DUŽNOST, UDARIĆEMO BEZ RASPRAVE!" Ruski političar pozvao na ATOMSKI UDAR na Ukrajinu
Vladimir Putin i eksplozija, grafika
PlanetaKOLONE VOZILA, RUSI PONOVO MASOVNO BEŽE IZ ZEMLJE? Više od 100.000 njih za nedelju dana ušlo u OVU državu! Šta se dešava? Putin uskoro donosi KRUPNU odluku?!
Vladimir Putin