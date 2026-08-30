NOVI TALAS NAPADA DUBOKO U RUSIJU Zapaljen objekat u Belgorodu, ima poginulih i ranjenih (VIDEO)
Sortirni centar kompanije Ozon napadnut je u ruskom gradu Belgorodu, nakon čega je u objektu izbio požar.
Kako prenosi Ukrinform, pozivajući se na ruski servis BBC-ja i pres-službu kompanije, napadnuti su Ozonov sortirni centar i distributivno čvorište u Belgorodu.
U napadu je izbio požar koji je naknadno stavljen pod kontrolu, dok su usluge za lokalne korisnike privremeno obustavljene.
Zaposleni u centru su evakuisani. Prema preliminarnim informacijama, u napadu ima žrtava, saopštila je pres-služba kompanije.
Ozon je naveo da će isporuka i preuzimanje robe biti nastavljeni nakon reorganizacije logističkih ruta.
Ranije u nedelju, gubernator Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvalov saopštio je da je regionalna prestonica bila meta napada, da je izbilo nekoliko požara i da ima žrtava "kao posledica udara municijom".
Kako je ranije preneo Ukrinform, ukrajinske odbrambene snage su tokom noći 30. avgusta izvele napade na rafineriju nafte Kiriši, lokaciju za lansiranje bespilotnih letelica i aerodrom Jejsk u Rusiji.
(Kurir.rs/Ukrinform)