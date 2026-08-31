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Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov traži američke investicije za novi fond za odbrambene tehnologije i nudi pomoć Vašingtonu u razvoju sposobnosti u oblasti dronova u zamenu za rakete-presretače za sisteme Patriot namenjene Ukrajini, rekao je u intervjuu za Financial Times objavljenom 30. avgusta.

Predlog dolazi u trenutku kada je Fedorov krenuo na međunarodnu turneju koja je obuhvatila Italiju i Sjedinjene Američke Države, nakon što ga je predsednik Volodimir Zelenski smenio sa funkcije ministra odbrane.

Fedorov je u Vašingtonu rekao za FT da traži podršku fondova rizičnog kapitala, privatnih investitora i američkih tehnoloških kompanija za fond koji bi ulagao u ukrajinske odbrambene startape i osnivao nove kompanije usmerene na tehnologije za bojno polje.

"Ovo nije baš klasičan investicioni fond", rekao je Fedorov. "Pišemo novu istoriju rata."

Fond bi se u početku fokusirao na robotiku za bojno polje, brze dronove-presretače sposobne da se suprotstave novijim ruskim jurišnim dronovima na mlazni pogon, kao i na jeftine rakete opremljene veštačkom inteligencijom.

1/5 Vidi galeriju Mihailo Fedorov, smenjeni ministar odbrane Ukrajine Foto: Efrem Lukatsky/AP, PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE, PHIL NIJHUIS/ANP

"Napravićemo vam armiju dronova, dajte nam Patriot"

Fedorov je predložio i direktnu razmenu sa Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći da je spreman da pomogne Vašingtonu da "izgradi armiju dronova" u zamenu za presretače Patriot koji bi Ukrajini pomogli da izdrži ruske napade tokom predstojeće zime.

"Spreman sam na tu razmenu", rekao je Fedorov za FT.

Ukrajina se suočava sa kritičnim nedostatkom presretača za Patriot u trenutku kada je Rusija intenzivirala raketne i napade dronovima na ukrajinske gradove i infrastrukturu. Američki sistemi Patriot spadaju među retka sredstva sposobna za presretanje ruskih balističkih raketa.

Fedorov je rekao da je Ukrajina već testirala brze dronove namenjene obaranju ruskih jurišnih dronova na mlazni pogon i ocenio da bi uz dodatne investicije mogli da se proizvode u velikim količinama.

"Potrebno nam je više mlaznih dronova, potrebne su nam jeftine rakete, potrebne su nam rakete sa veštačkom inteligencijom", rekao je.

"Sa Putinom ne možete da vodite bilo kakav dijalog na drugi način. On razume samo silu."

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Fedorov je bio ministar odbrane od januara do jula, kada ga je Zelenski smenio tokom rekonstrukcije vlade. Njegova smena izazvala je višenedeljne proteste širom Ukrajine i dodatno podigla njegov politički profil kao potencijalnog rivala Zelenskom.

Nakon što je Zelenski ranije ovog meseca odbio da ga vrati na funkciju ministra odbrane, Fedorov je pozvao na održavanje izbora tokom rata, što je podelilo ukrajinsku javnost.

Fedorov: Poziv na izbore nije usmeren protiv Zelenskog

U intervjuu za FT, Fedorov je branio svoj poziv na izbore, tvrdeći da cilj nije smena Zelenskog već modernizacija sistema upravljanja zemljom.

"Ovo nije protiv Zelenskog, nije protiv neke određene osobe", rekao je Fedorov. "Radi se o tome da moramo da... ažuriramo operativni sistem države."

Fedorovljeva poseta SAD usledila je nakon boravka u Italiji, gde je pristao da bude neplaćeni savetnik italijanskog ministra odbrane Gvida Krozeta za tehnologije savremenog ratovanja, saopštila je njegova pres-služba za Kyiv Independent 28. avgusta.

Njegova pres-služba navela je da će Fedorov i dalje prvenstveno biti usredsređen na projekte u Ukrajini i privlačenje međunarodnih resursa za ukrajinski sektor odbrambenih tehnologija. Tokom sastanka sa Krozetom razgovarao je o dronovima, autonomnim sistemima, protivvazdušnoj odbrani i razvoju ukrajinskog ekosistema odbrambenih tehnologija.

Financial Times je objavio da Fedorov razmatra slične savetničke uloge i u drugim partnerskim zemljama, potencijalno uključujući Francusku i Sjedinjene Američke Države. Nije želeo da kaže da li tokom boravka u Vašingtonu planira sastanke sa zvaničnicima administracije Donalda Trampa.

Fedorov je rekao i da je ostao u bliskom kontaktu sa američkim milijarderom i direktorom kompanije SpaceX Ilonom Maskom, ali nije želeo da kaže da li planira da se sastane sa njim u SAD. Ukrajina se tokom rata u velikoj meri oslanjala na Maskov satelitski komunikacioni sistem Starlink.

1/9 Vidi galeriju Ilon Mask Foto: AP Julia Demaree Nikhinson, EPA/Will Oliver Pool