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Jedan tinejdžer je poginuo, a još troje mladih je povređeno u pucnjavi koja se dogodila u predgrađu Čikaga, u mestu Crest Hill, u noći između subote i nedelje.

Pucnjava se dogodila oko 23 časa u subotu, u bloku 1900 ulice Willow Court u Crest Hillu.

Kada je policija stigla na mesto događaja, zatekla je 18-godišnju osobu iz Woodridgea, čiji pol nije saopšten, koja je preminula na licu mesta.

Još jedan 18-godišnjak iz Jolieta helikopterom je prevezen u jednu od bolnica u Čikagu, čiji naziv nije objavljen. Petnaestogodišnjak i šesnaestogodišnjak zadobili su povrede koje nisu opasne po život.

Istražitelji su viđeni u parku Crest Hill Memorial Park, u blizini Theodore Streeta, istočno od Route 30. Policija je saopštila da je pucnjava povezana sa okupljanjem u parku i da nije bila nasumična.

Kurir/cbs news

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