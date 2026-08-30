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Američke snage su danas napale iranske raketne lansere na ostrvu Larak u Ormuskom moreuzu, saopštili su američki zvaničnici. Ovo je prvi američki vojni napad na Iran u poslednjih mesec dana.

Dva lansera kojima su upravljali pripadnici Iranske revolucionarne garde pogođena su u napadu, saznaju Asošijejted pres i Fajnenšel tajms.

Prema rečima američkog zvaničnika, iranske snage su pripremale rakete i morske mine za dejstvo u moreuzu. Zvaničnik je govorio pod uslovom anonimnosti jer se radi o osetljivim vojnim informacijama.

Iran: Ima mrtvih i ranjenih

Iranski poluzvanični mediji su ranije izvestili o eksplozijama u blizini ostrva Larak. Prema njihovim izjavama, napad su izveli dronovi, ali američka strana još nije objavila detalje o korišćenom oružju.

Iranska revolucionarna garda potvrdila je napad i objavila da među njenim pripadnicima i civilima ima mrtvih i ranjenih. Tačan broj žrtava nije naveden.

Garda je saopštila da će napad dovesti do „kažnjavanja agresora“, najavljujući odgovor na akciju SAD.

Amerikanci uklonili mine prošle nedelje

Napad je usledio nakon što je američka vojska prošle nedelje objavila da je završila uklanjanje morskih mina sa međunarodnih plovnih puteva kroz Ormuski moreuz.

Iran tvrdi da i dalje kontroliše veliki deo moreuza zahvaljujući raketama, dronovima i mogućnosti postavljanja novih mina. Iranska Revolucionarna garda je pre dva dana objavila da ima „potpunu kontrolu“ nad strateški važnim morskim prolazom, odbacujući tvrdnje SAD da je plovidba kroz njega ponovo slobodna.

Pomorski saobraćaj kroz moreuz ostaje znatno slabiji nego pre izbijanja rata, a brodovima prete mine, rakete i dronovi. Iran je nedavno stavio na crnu listu 45 tankera i zapretio da će zadržati, kazniti i zapleniti njihov teret zbog navodnog kršenja pravila prolaza.

Prvi američki napad za mesec dana

Ormuski moreuz je jedna od najvažnijih brodskih ruta na svetu. Pre rata, prevozio je oko petinu svetske nafte i tečnog prirodnog gasa, tako da bi svaki novi sukob u regionu mogao uticati na cene energije i globalnu ekonomiju.

Današnji napad prekinuo je jednomesečno zatišje u direktnim vojnim operacijama SAD protiv Irana. Administracija američkog predsednika Donalda Trampa se poslednjih nedelja više oslanjala na sankcije i ekonomski pritisak, ali najnoviji napad i iranska pretnja odmazdom povećali su rizik od šire eskalacije.

Sukob između SAD, Izraela i Irana traje više od šest meseci, a diplomatski pokušaji da se on okonča do sada nisu uspeli da dovedu do trajnog sporazuma.