Predsednik Kine, Si Đinping, prisustvuje na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) 2026. godine i boravi u državnoj poseti Kirgistanu. U Biškeku, glavnom gradu te zemlje, održan je događaj posvećen kulturnoj razmeni među zemljama članicama ŠOS, koji su organizovale Kineska medijska grupa i Kirgistanska nacionalna televizijska i radiodifuzna kompanija. Predsednik Kirgistana, Sadir Džaparov, uputio je čestitku povodom održavanja događaja i poželeo uspeh u daljoj saradnji. Događaju je prisustvovalo više od stotinu gostiju, među kojima su bili predstavnici političkog, privrednog, kulturnog i medijskog sektora zemalja članica ŠOS. Tom prilikom predstavljeno je i nekoliko rezultata dosadašnje saradnje.

U čestitki je Džaparov istakao da mediji imaju važnu ulogu u boljem međusobnom upoznavanju i razumevanju zemalja članica ŠOS. “Ovaj događaj će doprineti daljem razvoju saradnje u oblastima kao što su zajednički medijski projekti, razmena iskustava među profesionalcima, obrazovanje i usavršavanje kadrova, kao i zajedničko stvaranje medijskih sadržaja”, istakao je predsednik Kirgistana. Kako je naveo, cilj je da se proizvede više kvalitetnih medijskih sadržaja koji će predstaviti istoriju, kulturu i savremeni razvoj svake od zemalja članica. “Kirgistan će nastaviti da podstiče kulturnu razmenu, međusobno upoznavanje različitih civilizacija i bolje razumevanje među narodima zemalja članica ŠOS”, istakao je Džaparov.

Direktor Kineske medijske grupe, Šen Haisiong, rekao je da se ove godine navršava 25 godina od osnivanja ŠOS. “Tokom proteklih 25 godina, rukovodeći se ‘Šangajskim duhom’, koji podrazumeva međusobno poverenje i korist, ravnopravnost, dogovor, poštovanje različitih civilizacija i zajednički razvoj, ŠOS je izrasla u najveću regionalnu međunarodnu organizaciju u svetu po teritoriji koju obuhvata i broju stanovnika, čime je otvoren novi prostor za međunarodne odnose i multilateralnu saradnju”, istakao je Šen.

Dodao je da je Kineska medijska grupa sve vreme podržavala „Šangajski duh“ i zajedno sa medijima zemalja članica ŠOS razvijala različite oblike saradnje i realizovala brojne kvalitetne programe i projekte.

“Danas ćemo zajednički da objavimo nekoliko novih ostvarenja, poput dokumentarnih filmova ‘Harmonija i zajednička budućnost’ i ‘Međuzavisne planine i reke’. Spremni smo da ovu priliku iskoristimo za nove načine povezivanja sa publikom i dalje unapređenje saradnje sa medijima zemalja članica ŠOS, kako bismo zajedno ispisali novo poglavlje kulturne razmene i, vođeni ’Šangajskim duhom’, doprineli izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo“, rekao je Šen.

Pripremio:Džao Hongčao