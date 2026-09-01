Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Posedovanje nuklearnog oružja od strane Severne Koreje i njegovo stalno jačanje je najodgovorniji i najispravniji izbor za obezbeđivanje mira i bezbednosti u regionu, navodi se u saopštenju portparola severnokorejskog Ministarstva spoljnih poslova koje je objavila Korejska centralna novinska agencija (KCNA).

- Naše nuklearno oružje je apsolutna garancija zaštite suvereniteta, a posedovanje nuklearnog oružja od strane Demokratske Narodne Republike Koreje i njegovo stalno jačanje je najodgovorniji i najispravniji izbor za obezbeđivanje mira i bezbednosti u regionu - navodi se u saopštenju.

Kim Džong Un Foto: KCNA/KCNA

Ministarstvo spoljnih poslova Severne Koreje je izjavilo da bezbednosna situacija u regionu postaje nestabilna zbog "agresivnijeg" nuklearnog stava Sjedinjenih Država, ponovnog naoružavanja Japana i gomilanja naoružanja Južne Koreje kao dela trilateralne vojne saradnje između Vašingtona, Tokija i Seula.