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Posedovanje nuklearnog oružja od strane Severne Koreje i njegovo stalno jačanje je najodgovorniji i najispravniji izbor za obezbeđivanje mira i bezbednosti u regionu, navodi se u saopštenju portparola severnokorejskog Ministarstva spoljnih poslova koje je objavila Korejska centralna novinska agencija (KCNA).

- Naše nuklearno oružje je apsolutna garancija zaštite suvereniteta, a posedovanje nuklearnog oružja od strane Demokratske Narodne Republike Koreje i njegovo stalno jačanje je najodgovorniji i najispravniji izbor za obezbeđivanje mira i bezbednosti u regionu - navodi se u saopštenju.

Kim Džong Un Severna Koreja
Kim Džong Un Foto: KCNA/KCNA

Ministarstvo spoljnih poslova Severne Koreje je izjavilo da bezbednosna situacija u regionu postaje nestabilna zbog "agresivnijeg" nuklearnog stava Sjedinjenih Država, ponovnog naoružavanja Japana i gomilanja naoružanja Južne Koreje kao dela trilateralne vojne saradnje između Vašingtona, Tokija i Seula.

- Trenutni status Demokratske Narodne Republike Koreje, zauvek utvrđen u vrhovnom zakonu države, ne može biti oslabljen ili erodiran ponovljenim izjavama SAD o "denuklearizaciji" - naglasilo je ministarstvo.

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