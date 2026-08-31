"KAO DA JE PAO METEOR, JEZERO JE DEFORMISANO" Stručnjak o katastrofi u Nepalu: "Stena širine 600 metara je padala sa 1000 metara visine!"
Upozorenje za novu katastrofu ulilo je strah među građane, pa su ljudi otišli grupno odlazili na bezbedne lokacije , a jedan Nepalac je rekao: "policija i oružane snage su ovde, dolazi drugi talas poplave, brana je probijena i voda nadolazi. Zato smo se popeli na višu nadmorsku visinu".
Meteorolog Ivan Ristić je za jutarnji program Kurir televizije analizirao uzrok ovih poplava, ali i koliko će one da traju.
- Pao je ogroman deo lednika sa Himalaja, a dosta zemlje je bilo uz njega, pa je delovalo kao stena. Širina je bila oko 600 metara, to je ogromna količina leda i zemlje. To je slično kao udar meteora, taj lednik je padao skoro hiljadu metara i dostigao ogromnu brzinu. On je pao u jezero koje je bilo do vrha popunjeno i ta voda je prešla prirodnu branu i spustila se ka dolinama i napravila ogromnu poplavu i nesreću - započeo je Ristić.
Zemljotres
Ristić govori da je tokom neobuzdane poplave registrovan i zemljotres od skoro pet rihtera.
- Bilo je kao da je meteor udario.Ovo je kao scena iz filmova kada meteor padne u okean, bukvalno bi ovako to izgledalo. Taj deo jezera je ostao deformisan zbog udarca. Ljudi ne znaju šta će se dešavati sa tim jezerom. Promenilo se ponašanje celog regiona i ne znaju da li ima još leda koji će pasti dole. To više nije isto jezero, godine će pokazati kako će se ono ponašati, a samim tim i ljudi koji žive neposredno od njega.
Predviđanje sličnih katastrofa
Ristić ističe da stanovnike Nepala najviše brine ponašanje reke i kako što bolje sanirati sve što je ona urenedila. Takođe, govori da država nema najnaprednije resurse da se ovo reši što brže i delotvornije.
- Ovo iz Nepala ne može da se predvidi, niko ne zna kako će se ponašati led, kako će se brane ponašati, a mislim da narod u Nepalu neće ovo rešiti zauvek, već će pojedini naći novo utočište i dom. Mislim da je prelepo bilo živeti tamo, ali da sada vreba konstantna opasnost. Ovo je velika opomena za svet, ali pogotovo za taj region - zaključio je Ristić.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir.rs
Bonus video: