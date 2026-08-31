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Upozorenje za novu katastrofu ulilo je strah među građane, pa su ljudi otišli grupno odlazili na bezbedne lokacije , a jedan Nepalac je rekao: "policija i oružane snage su ovde, dolazi drugi talas poplave, brana je probijena i voda nadolazi. Zato smo se popeli na višu nadmorsku visinu".

1/17 Vidi galeriju Akcija spasavanja nakon razorne poplave u Nepalu Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

Meteorolog Ivan Ristić je za jutarnji program Kurir televizije analizirao uzrok ovih poplava, ali i koliko će one da traju.

- Pao je ogroman deo lednika sa Himalaja, a dosta zemlje je bilo uz njega, pa je delovalo kao stena. Širina je bila oko 600 metara, to je ogromna količina leda i zemlje. To je slično kao udar meteora, taj lednik je padao skoro hiljadu metara i dostigao ogromnu brzinu. On je pao u jezero koje je bilo do vrha popunjeno i ta voda je prešla prirodnu branu i spustila se ka dolinama i napravila ogromnu poplavu i nesreću - započeo je Ristić.

Zemljotres

Ristić govori da je tokom neobuzdane poplave registrovan i zemljotres od skoro pet rihtera.

- Bilo je kao da je meteor udario.Ovo je kao scena iz filmova kada meteor padne u okean, bukvalno bi ovako to izgledalo. Taj deo jezera je ostao deformisan zbog udarca. Ljudi ne znaju šta će se dešavati sa tim jezerom. Promenilo se ponašanje celog regiona i ne znaju da li ima još leda koji će pasti dole. To više nije isto jezero, godine će pokazati kako će se ono ponašati, a samim tim i ljudi koji žive neposredno od njega.

04:25 "KAO DA JE PAO METEOR, JEZERO JE DEFORMISANO" Stručnjak o katastrofi u Nepalu: "Stena širine 600 metara je padala sa 1000 metara visine!" Izvor: Kurir televizija

Predviđanje sličnih katastrofa

Ristić ističe da stanovnike Nepala najviše brine ponašanje reke i kako što bolje sanirati sve što je ona urenedila. Takođe, govori da država nema najnaprednije resurse da se ovo reši što brže i delotvornije.

- Ovo iz Nepala ne može da se predvidi, niko ne zna kako će se ponašati led, kako će se brane ponašati, a mislim da narod u Nepalu neće ovo rešiti zauvek, već će pojedini naći novo utočište i dom. Mislim da je prelepo bilo živeti tamo, ali da sada vreba konstantna opasnost. Ovo je velika opomena za svet, ali pogotovo za taj region - zaključio je Ristić.

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Kurir.rs

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