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Iran i SAD su posle više od mesec dana pauze ponovo izveli međusobne vazdušne udare nakon što su američke snage napale dva raketna lansera na iranskom ostrvu Larak u Ormuskom moreuzu.

U prvim američkim udarima na Iran od kraja jula poginule su dve osobe, a dve su ranjene.

BBC prenosi da je to saopštio iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), koji je zapretio "odgovorom i kaznom".

Centralna komanda (CENTCOM) vojske SAD, zadužena za Bliski istok, objavila je da je preduzela "ograničene, precizne akcije" protiv "snaga koje postavljaju mine i predstavljaju neposrednu pretnju u Ormuskom moreuzu".

Iran je poručio da je, kao odgovor na to, napao američke vojne baze u Jordanu.

Jordanska vojska je saopštila da je rano jutros presrela osam raketa.

Pored toga, iranska državna televizija je saopštila da je vojska te zemlje napala dronovima vazduhoplovnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Iran naplaćuje dva miliona dolara po tankeru

Britanski medijski sevis objašnjava da se ostrvo Larak nalazi odmah ispred ključne iranske luke Bandar Abas i direktno izlazi na Ormuski moreuz, plovni put od ključne važnosti za globalnu trgovinu energentima.

Ministarstvo spoljnih poslova Irana saopštilo je jutros da "oštro osuđuje američku vojnu agresiju na Larak", uz da su napadi Teherana na baze u Jordanu bili "legitimna odbrana".

BBC podseća da Iran primorava tankere da prolaze pored ostrva Larak radi provere i naplaćuje im po dva miliona dolara za svaki tranzit kroz moreuz.

Iransko ostrvo Larak Foto: zelvan/Shutterstock

Hosein Mohebi, portparol Revolucionarne garde, nazvao je napad "strateškom i fatalnom greškom režima" američkog predsednika Donalda Trampa i rekao da će "neprijatelj snositi posledice ove pogrešne procene i u ekonomskoj i u vojnoj oblasti".

Iranski predsednik Masud Pezeškijan je u saopštenju koje je objavila državna televizija poručio da Teheran "ne želi rat".

- Ali ćemo pružiti odlučan odgovor agresorima - preneo je AFP Pezeškijanove reči.

Iranska novinska agencija Tasnim, koja je povezana s IRGC, prvo je objavila da je napad na jordansku teritoriju izveden dronovima.

Nekoliko sati kasnije, iranski mediji su objavili saopštenje IRGC u kojem se navodi da su američke baze Kralj Husein i Al Azrak u Jordanu izveden balističkim raketama i da je prouzrokovao "veliku štetu" pošto je pogođena "tehnička infrastruktura, objekti za održavanje i položaji neprijateljskih borbenih aviona".

Iransko ostrvo Larak (u sredini) u Ormuskom moreuzu Foto: ESA / Eyevine / Profimedia

Nekoliko sati nakon napada, Tramp je na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) objavio video snimke, načinjene pomoću veštačke inteligencije, koji prikazuju eksploziju naftne infrastrukture.

Na jednom od njih stoji natpis "Ostrvo Harg razneto u paramparčad!!!", pri čemu se misli na glavni naftni terminal na ostrvu kod obale Irana čijim zauzimanjem je Tramp ranije pretio.

Uklonjene sve mine u Ormuskom moreuzu, rat traje više od pola godine

Tramp je prošle nedelje kazao da su raznete ili uklonjene sve mine koje je Iran postavio u Ormuskom moreuzu, pokuašavajući da blokira tu pomorsku rutu.

1/9 Vidi galeriju Tankeri u Ormuskom moreuzu Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/ ISNA NEWS/ISNA NEWS AGENCY, STR/AP

On je rekao i da je Iran upozoren da će svaki brod ili čamac koji postavi nove mine biti uništen.

1/18 Vidi galeriju Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na Iran, a Teheran je odgovorio napadom na Izrael, američke baze i savezničke države u Persijskom zalivu i suštinski zatvorio Ormuski moreuz za pomorski saobraćaj.

Tom rutom je pre početka rata, koji sada traje više od šest meseci, prolazilo oko 20 odsto globalnih isporuka nafte i tečnog prirodnog gasa.