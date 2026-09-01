NIŠTA OD BRZE POBEDE NAD IRANOM?! Njujork Tajms o napadu na Islamsku republiku - "Američki vojni lideri više ne govore o tome, pominje se kampanja..."
Izgledi za brzu vojnu pobedu SAD protiv Irana deluju malo verovatno, piše "Njujork tajms".
Prema pisanju američkog lista, vazdušni napadi nisu uspeli da postignu ciljeve Vašingtona. Sada se Trampova administracija oslanja na pomorsku blokadu i ekonomske sankcije.
- Postoje rani znaci povećanja broja brodova i izvoza nafte koji prolaze kroz Ormuski moreuz. Uprkos skromnim uspesima, američki vojni lideri više ne govore o brzoj pobedi. Umesto toga, govore o kampanji kojom će vršiti pritisak na Iran mesecima ili čak duže - smatra autor članka.
SAD će verovatno moći da otvore Ormuski moreuz, "koji je već bio otvoren pre rata".
- To je moguće. Ali to će zahtevati napore na terenu, jer Iranci decenijama grade i jačaju svoje pozicije - rekao je bivši zvaničnik Pentagona Tomas Manken novinama.
Međutim, NYT piše da je malo verovatno da će Amerikanci i Tramp biti spremni da plate za takvu operaciju "krvlju".