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Više od 900 ljudi poginulo je u poplavama u Nepalu i na Tibetu, dok se više od 4.700 osoba vodi kao nestalo.

Portparol nepalske vojske general Radža Ram Basnet izjavio je da vlasti i dalje rade na spasavanju ljudi u pogođenim područjima.

"Radimo na potrazi i spasavanju ljudi zarobljenih u brdskim predelima, naseljima i duž rečnih tokova", rekao je on.

Više stranih spasilačkih timova takođe je pomagalo lokalnim spasiocima u potrazi za radnicima zarobljenim u tunelima hidroelektrana.

Zvaničnici navode da je najmanje 90 ljudi zarobljeno u tim tunelima.

Nepalska agencija za vanredne situacije saopštila je danas da je u toj zemlji evidentirano 903 smrtnih slučajeva, dok se 4.247 osoba, uključujući 592 stranca, vodi kao nestalo.

1/9 Vidi galeriju Katastrofalne bujične poplave pogodile Nepal Foto: Satellite image ©2026 Vantor, NARENDRA SHRESTHA/EPA

Prema podacima od juče, kineske vlasti su prijavile 16 poginulih i 546 nestalih, a kineski državni mediji naveli su da su 261 nestalih osoba stranci, među kojima je više od stotinu Nepalaca.

Bujične poplave koje su počele u sredu izazvane su urušavanjem stena ispod glečera visoko na Himalajima.

Naučnici koji su analizirali satelitske snimke utvrdili su da se podloga ispod glečera urušila, povukavši sa sobom i deo samog glečera.

1/33 Vidi galeriju Nepal posle katastrofalne poplave Foto: Rajesh Kumar Singh/AP, Niranjan Shrestha/AP, NARENDRA SHRESTHA/EPA

Odron stena bio je toliko snažan da je registrovan kao seizmički događaj magnitude 5,2.

Stene i otopljena voda potom su naglo podigli nivo reka u dolinama ispod, stvarajući bujicu koja je nizvodno, kroz Tibet i Nepal, nosila zgrade, mostove i zemlju.