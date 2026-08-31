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Dramatične scene odigrale su se u ponedeljak ujutru u Kelnu, gde je u južnom delu grada, u ulici Boner štrase, izbila velika policijska akcija nakon pucnjave na jedan turski kafić.

Policija je brzo blokirala celo područje i uz podršku službenih pasa započela potragu za napadačem koji je još uvek u bekstvu.

Građani su oko 7.30 časova alarmirali službe nakon što su odjeknula tri do četiri hica, a policija je na licu mesta zatekla rupe od metaka na objektu i obezbedila čaure. Na sreću, prema zvaničnim informacijama, u ovom incidentu nije bilo povređenih.

Serije incidenata u Kelnu

Ovaj napad predstavlja nastavak serije zabrinjavajućih incidenata koji su proteklih dana potresli Keln i okolinu.

Samo dan ranije, dve nepoznate osobe pucale su na porodičnu kuću u Erftštat-Ketingenu, oštetivši sam objekat, susednu zgradu i parkirani automobil.

Prethodno je 21. avgusta zabeležena pucnjava na zlataru u kelnskom naselju Milhajm, dok su nekoliko dana kasnije ispaljeni hici u pravcu stambene zgrade u naselju Vingst, gde su takođe uočena oštećenja od metaka.

(Kurir.rs/Bild)

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