PUCNJAVA U KAFIĆU! Više metaka ispaljeno na lokal, policija blokirala celo područje, napadač u bekstvu - drama u Kelnu
Dramatične scene odigrale su se u ponedeljak ujutru u Kelnu, gde je u južnom delu grada, u ulici Boner štrase, izbila velika policijska akcija nakon pucnjave na jedan turski kafić.
Policija je brzo blokirala celo područje i uz podršku službenih pasa započela potragu za napadačem koji je još uvek u bekstvu.
Građani su oko 7.30 časova alarmirali službe nakon što su odjeknula tri do četiri hica, a policija je na licu mesta zatekla rupe od metaka na objektu i obezbedila čaure. Na sreću, prema zvaničnim informacijama, u ovom incidentu nije bilo povređenih.
Serije incidenata u Kelnu
Ovaj napad predstavlja nastavak serije zabrinjavajućih incidenata koji su proteklih dana potresli Keln i okolinu.
Samo dan ranije, dve nepoznate osobe pucale su na porodičnu kuću u Erftštat-Ketingenu, oštetivši sam objekat, susednu zgradu i parkirani automobil.
Prethodno je 21. avgusta zabeležena pucnjava na zlataru u kelnskom naselju Milhajm, dok su nekoliko dana kasnije ispaljeni hici u pravcu stambene zgrade u naselju Vingst, gde su takođe uočena oštećenja od metaka.
(Kurir.rs/Bild)