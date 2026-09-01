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Trajekt Filo Denizdžilik, koji je potonuo kod obale Severnog Kipra, bio je uključen u sličnu nesreću 2003. godine, a plovilo je bilo predmet nekoliko tužbi, objavio je u ponedeljak portal Haberdenizde.

- Trajekt FILO DŽET je ranije bio poznat kao IRIS DŽET, a registarski broj plovila izgrađenog 2000. godine ostaje isti. 2003. godine, trajekt, koji je saobraćao između Girne i Tasudžua, sudario se sa pristaništem nakon manevrisanja u luci. Kapetan je verovao da nesreća neće ometati službu i plovilo nije uklonjeno iz upotrebe, ali je već sledećeg dana počelo da se puni vodom - piše portal.

U tom incidentu nije bilo žrtava.

Plovilo je ubrzo konfiskovano i ostalo je u luci Tasudžu u Turskoj najmanje četiri godine zbog tužbe koju su podneli zaposleni u transportnoj kompaniji zbog neisplaćenih zarada.

Prema portalu, brod je prodat na aukciji 2008. godine, a zatim je saobraćao između grčkih ostrva. 2018. godine se vratio u Tursku. Brod pod grčkom zastavom je preprodat 2021. godine. Brokerska kuća Bronko Šipborkers tvrdila je da je trajekt prošao kroz kompletnu renovaciju. Trajekt je potom počeo da saobraća za Filo.

Vlasti na tzv. Severnom Kipru proglasile su trodnevnu žalost nakon potonuća trajekta, u kojem je poginulo najmanje osam ljudi. Potraga za 17 ljudi je u toku, prema rečima Erhana Ariklija, ministra saobraćaja Turske Republike Severni Kipar (TRSK), regiona koji priznaje samo Turska.

Kapetan trajekta i sedam drugih odgovornih zvaničnika su privedeni, ranije je objavio premijer TRSK Unal Ustel. Dronovi i ronioci se koriste za potragu za nestalima. Vlasti na Severnom Kipru istražuju da li je trajekt koji je potonuo kod obale ostrva sudario sa nekim predmetom.

Takođe će istražiti izveštaje putnika da je kapetan ignorisao njihove zahteve da okrene plovilo kada je počelo da tone, ranije je objavio Arikli. Uzrok potonuća trajekta kod obale Kipra sa 267 ljudi na brodu biće utvrđen tek nakon analize snimača leta; Brod je potonuo na dubini od 514 metara, rekao je ranije ministar.

Trajekt, koji je prevozio 259 putnika i osam članova posade, prevrnuo se u moru 2,5 kilometara od obale Girne, u tzv. Turskoj Republici Severni Kipar.