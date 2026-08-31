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Kamerom je zabeležen trenutak užasa u kom uspaničeni putnici trajekta jure ka prslucima za spasavanje, neposredno pre nego što će brod potonuti u blizini obale Kipra i odneti najmanje osam života.

Zastrašujući snimak prikazuje haos ispod palube u trenucima kada je voda počela da prodire. Gomila prestravljenih ljudi jurila je ka mestu gde su bili spakovani prsluci, dok su muškarci, žene i deca očajnički navlačili jarkonarandžastu opremu preko glava i hitali ka izlazima za evakuaciju, piše britanski "Sun".

Prostorijom su odjekivali vrisci i vapaji preplašenih putnika. Između 17 i 20 osoba i dalje se vodi kao nestalo nakon što se trajekt sa 267 putnika i članova posade prevrnuo u nedelju, nedaleko od lučkog grada Kirenije.

Na brodu bili britanski i kiparski državljani

Kako saznaje britanski list "Sun", među putnicima je po svemu sudeći bilo i dvojnih državljana sa britanskim i kiparskim pasošima. Neimenovani, dobro obavešten izvor izjavio je: "Postoje osnovane sumnje da se na brodu nalazio veći broj turskih Kiprana koji poseduju pasoše Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Kipar".

Kobilica "Filo Džet" prevozila je 258 putnika i nekoliko članova posade iz Kirenije ka turskoj luci Tašudžu kada se dogodila katastrofa.

Prema navodima turske državne televizije TRT, brod je ubrzo uleteo u olujno nevreme i počeo da prima vodu svega nekoliko milja od obale.

1/9 Vidi galeriju Prevrnuo se trajekt sa 270 ljudi kod obale Kipra Foto: Printskrin X, Prinskrin X

Svedoci: Kapetan među prvima napustio brod

Nakon prevrtanja oko četiri milje severno od Kirenije, preživeli su spas tražili viseći o trup potopljenog broda. Među putnicima u trenutku nesreće bilo je beba i male dece.

Preživeli svedoče da je kapetan bio među prvima koji su napustili brod. On je kasnije uhapšen, zajedno sa još sedmorom članova posade.

Spaseni putnici ispričali su za turske medije da je kapetan ignorisao njihova dramatična upozorenja da se vrati u luku kada je voda počela da ulazi.

Jedan od njih, tridesetogodišnji putnik, naveo je da je lično ukazao kapetanu na curenje:

"Sedišta su već počela da plutaju, a on je samo nastavio dalje".

Eksplozija i potapanje na 500 metara dubine

Svedoci dodaju da je nedugo zatim na pramcu broda odjeknula eksplozija, nakon čega su bočni prozori popucali pod silinom vode koja je kuljala unutra.

Drugi putnik, čovek u pedesetim godinama, kratko je opisao haos: "Izvukao se samo onaj ko je mogao".

On je potvrdio da je video kapetana kako beži među prvima, "ne pokušavajući ništa da organizuje". Dok je brod ubrzano tonuo, stariji putnici ostali su zarobljeni u unutrašnjosti, bez prilike da pobegnu.

Predstavnici spasilačkih službi vode opsežnu operaciju potrage u nadi da će pronaći nestale.

Sve je veći strah da su neki od njih ostali zatočeni unutar olupine, koja se sada nalazi na dubini od blizu 500 metara (1.700 stopa). Spasioci upozoravaju da velika dubina i izuzetno loši vremenski uslovi znatno otežavaju ronilačke akcije.

Do sada je hospitalizovano više od 70 osoba.

Svedočenja preživelih i herojska spasavanja

Zvanični uzrok nesreće još nije utvrđen, mada je jedan od putnika izjavio za lokalne medije da je prevrtanju prethodila eksplozija na pramcu.

Preživeli Efe Multidži opisao je teške trenutke za CNN Türk: "Brod se kretao izuzetno nestabilno. Neprestano se podizao iz vode i silovito udarao o površinu, celo plovilo se jako treslo".

Lokalni preduzetnik, koji je napravio herojski podvig spasivši 50 ljudi iz poddivljalog mora, opisuje užasne prizore. Firat Genčer je za MYK Haber izjavio: "To je bila gola borba za opstanak u vodi. Ljudi su vrištali i preklinjali: ’Spasite me!’"